為接武漢台人自願隔離14天 護理師賴碧蓮不嫌苦

（中央社記者陳偉婷台北13日電）助武漢台人回家的護理師賴碧蓮，自願在東航值勤，長時間穿防護衣、不敢飲水喉嚨痛，摘下口罩臉已變形，回台還得隔離。但成功執行任務，辛苦都值得，為30年護理生涯留下光榮印記。

第二批武漢包機成功將361名滯留在中國湖北的台灣民眾帶回，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，整個過程累的不僅他一人，還有包機上的醫護、機場的檢疫、消毒人員，檢疫所的人員都很辛苦。

陳時中還分享，有一名在東方航空執勤的護理師，長時間戴著N95口罩，摘下口罩跟他合照時，因臉上被口罩壓花而嫌醜；他還安慰對方，「這是光榮的印記」。

這名護理師就是任職於八里療養院的護理長賴碧蓮，有30餘年的護理工作經驗，也擅長心理衛生，且經歷過SARS，經驗豐富，自認可以用專業幫助台灣人，打從武漢包機行動籌備時，第一時間就報名參加醫護團。除了此次武漢包機，她也到日本橫濱接回鑽石公主號台灣人。

賴碧蓮接受中央社記者採訪時表示，不管是到日本或到武漢，醫護要做的事情都一樣，就是安全把人帶回來。但在日本跟武漢氣氛截然不同，日本比較友善；在武漢，醫護不被認可。她和另2名醫護只能以「旅客」身分搭上飛機，也不能主動向乘客宣導防範措施。

「現場會遇到很多狀況，絕對無法意料，只能兵來將擋、水來土掩」賴碧蓮表示，在武漢感覺到壓力，也會很緊繃，擔心觸怒對方、踩到紅線，「這樣就沒有下一次的機會」，只能盡量協調對岸的要求，如不要主動發隔離衣給旅客，而是讓民眾自己主動拿。

據了解，原先兩岸協商談好的條件是，台灣醫護可以協助華航包機的登機檢疫，要求乘客穿好隔離衣等裝備；但東航檢疫則歸對岸，台灣方的醫護不能介入，且認為所有乘客都已採檢陰性，沒有必要再穿隔離衣。雙方人員為了乘客要不要穿隔離衣，就對峙至少6小時。

賴碧蓮說，等待包機起飛的7小時裡，最心疼的是在候機室等待的旅客們。因機場擔憂疫情擴散-而沒有空調，候機室氣溫僅攝氏5至6度，非常冷，很擔心年幼的孩子受凍、生病，或體力支撐不住，心情非常焦急。

所幸隔離衣的問題順利解決，賴碧蓮說，有幾名旅客讓她印象深刻，有一名旅客主動來打招呼，一聽到他們是台灣來的醫護，就向其他旅客大聲宣傳：「這是台灣來的醫護人員，要陪我們一起回去。」也鼓勵所有乘客配合防護，讓事情更為順利。

任職於八里療養院的護理長賴碧蓮（中）是第2批武漢包機中在東方航空執勤的護理師，她和指揮官陳時中（右2）合照時，臉上還有長時間戴著N95口罩留下的痕跡。（賴碧蓮提供）中央社記者陳偉婷傳真 109年3月13日

此外，賴碧蓮也說，看到旅客裡面，有一名媽媽帶著2名小孩，一個還不太會走，另一個抱在懷裡，他們在寒風中等著回家的身影，讓她很感動，「幸好我們有去，幸好有把他們帶回來。」

到武漢的航程不過短短幾個小時，但醫護一行所受的折騰卻長達近20小時。賴碧蓮說，10日一早出發，他們上機前吃了牛肉麵，本來有醫護怕水分太多不想吃，但她有鑽石公主號的經驗，提醒他們「這可能是今天的最後一餐」，大家就光吃麵、不喝湯。

在東航值勤的3名醫護抵達武漢後被要求必須先入境再出境，但武漢機場完全沒賣東西，他們趁還沒穿上防護衣前囫圇吞了華航的餐包，且一口水都不敢喝，喉嚨長時間又乾又痛。

他們3人在10日晚上7時許穿上防護衣及尿布，又長時間候機站立，手也因包了手套而悶熱起水氣，直到11日清晨5時協助所有乘客下機，才得以脫下厚重的防護裝。

賴碧蓮表示，最後協助乘客下機時，有些小朋友的隔離衣太長、拖在地上，醫護們幫忙重新調整、綁好，乘客們一一對醫護說「謝謝醫師」、「謝謝護理師」，讓他們很感動，「一切辛苦都值得」，若有機會也願再出下一趟任務。

這一路旅程充滿險阻，據側面了解，對岸台辦堅持東航乘客不須穿隔離衣，軟硬兼施，希望台灣方面不要堅持，甚至也一度驚險，3名醫護可能「回不來」，被迫要滯留在武漢，所幸關關難過關關過。

賴碧蓮表示，在武漢也曾有擔心的時候，如她長時間沒喝水，很怕脫水體溫太高，會在入境台灣時被發燒篩檢攔。

「這一趟算是完美」，賴碧蓮表示，儘管檢疫沒有華航包機做的這麼確實，如乘客可以依風險高低安排座位；但至少已經比首架武漢包機來的好，對民眾安全更有保障。

從事護理工作超過30年，賴碧蓮對工作有滿滿的愛與熱忱。在東航值勤者，回台都必須居家檢疫14天，賴碧蓮也不喊苦，反而自願到東航，減輕其他護理師回台後可能影響工作的壓力。

賴碧蓮說，想到專業可以幫助人，就覺得應該奮不顧身，當飛機一落地時，心中充滿感動，做一件事情可以幫助這麼多人平安回家。她的家人未必行前就知道她的決定，但都願意支持她，在保護安全下，為台灣民眾站上前線。

回到台灣後，陳時中來接機，賴碧蓮脫下口罩想合照，卻突然發現，臉早已因為口罩緊密壓合超過10小時而變形，留下深深的烙痕。但痕跡不醜，而是光榮象徵，為護理生涯增添光彩。（編輯：陳俊碩）1090313