黑面琵鷺棲地 高屏溪口跳躍式增量

（中央社記者程啟峰高雄14日電）又到候鳥北返季節，高屏溪口最近出現一批黑面琵鷺棲息覓食，林園愛鄉協會長期在當地觀測發現，前來的黑琵嬌客逐年跳躍式增加，如今已逾70隻，以成鳥居多。

林園愛鄉協會理事長陳俊強今天指出，黑琵11日陸續現蹤高屏溪河濱公園河畔，起先約有50隻，後來數量越來越多，如今已逾70隻，近日現蹤的黑琵數量比去年最多時的50隻還多，預估3月底還有更多的黑琵前來棲息，作為北返補充體力的據點。

他又說，近日不少賞鳥人士聞風前來捕捉黑琵美麗身影，牠們時而低頭覓食，時而展翅飛翔，更多時候優雅佇立水中怡然自得。

陳俊強說，黑琵近年來都以雙園大橋附近的高屏溪口為過境棲地，去年8月間的大雨將高屏溪河道沙洲沖刷成廣大淺灘，漲潮時帶來大量魚群，更是吸引北返候鳥駐足覓食。

陳俊強認為，除豐沛食源外，當地淺灘地膠筏、舢舨到不了，降低人為干擾也是吸引候鳥前來棲息主因，當地因此儼然已成為候鳥天堂。

他說，近來高雄天氣穩定，日光充足，除黑琵外還有許多其他候鳥一早就前來覓食、晾曬羽毛，現場生氣勃勃。

另外，林園愛鄉協會為豐富林園人文史料，回味並重現早年家鄉風貌，即日起舉辦2020林園老照片徵集活動，徵集民國80年以前與林園有關的老照片，收件截至3月25日。（編輯：陳俊碩）1090314