武漢肺炎全球大流行 學者籲納第一類法定傳染病

（中央社記者許秩維台北16日電）世界衛生組織日前宣布武漢肺炎疫情進入全球大流行階段，台大學者今天建議升級為國際檢疫法定傳染病，台灣也應考慮納入第一類法定傳染病，加強防疫力度。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，台灣大學公共衛生學院今天召開說明會，提出防疫建言。

台大公衛學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙表示，現在疫情已進入全世界大流行，從重要樞紐往其他國家傳播，印度、非洲也陸續淪陷，傳播指數已轉為社區流行，對醫療體系比較脆弱的國家將有很大影響，雖然台灣傳播風險相對較低，但也不能置身事外，更不能放鬆。

陳秀熙提到，現在各國採取不同防疫措施，如以色列、紐西蘭等採取高規格防疫措施，但歐洲也有某些國家認為民眾感染後就會產生免疫力，但這樣萬萬不可，感染後雖然可能產生自然免疫，但更可能從年輕人傳播到老年人或免疫力較差的人身上，從醫療體系好的國家傳到醫療體系不好的國家，屆時要圍堵疫情可能更困難。

由於各國防疫作法不同，陳秀熙認為，既然這個疾病已進入全世界大流行階段，防疫不應以單一國家為考量，應建立國際防疫生態圈，同時建議升級為國際檢疫法定傳染病，台灣也應該考慮納入第一類法定傳染病，加強控管力度和法源依據。

台大公衛學院院長詹長權建議，防疫應採取圍堵和減災並行，加大病人與醫院的社會距離，針對醫院重症病人、長照機構採主動檢測；同時極大化社會距離，以相隔1.8公尺來規劃長照機構和據點長者起居，以相隔1公尺規劃交通工具、室內空間距離，並提前研擬個別縣市、全國停班、停課的配套措施。（編輯：管中維）1090316