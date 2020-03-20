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西班牙留學生染武漢肺炎群聚增至4例 6人檢驗中
首頁 / 生活

蘋果官網限購iPhone 手錶與舊款iPad不受影響

最新更新：2020/03/20 17:06

（中央社記者吳家豪台北20日電）武漢肺炎疫情影響中國供應鏈生產，蘋果公司（Apple）罕見在官網限制消費者購買iPhone及新款iPad Pro、MacBook Air、Mac mini的數量，至於Apple Watch和舊款iPad則不受影響。

根據蘋果台灣官網，針對iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 8 Plus、iPhone 8等手機，每位顧客僅限購買2部。剛在18日發表的iPad Pro每人限購2部，新款MacBook Air和Mac mini則是每人限購5部。

針對Apple Watch和舊款iPad Air、iPad、iPad mini等產品，以及MacBook Pro系列筆電，蘋果官網並未限制購買數量。

為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，全球零售商紛紛暫停營業，蘋果也已關閉全球除大中華區以外的直營店，直到另行通知為止。

美系外資日前發布iPhone供應鏈研究報告指出，由於武漢肺炎疫情擴散到中國以外地區、iPhone 12恐延後發表等影響，2020年iPhone預估備貨量從2.03億支下修至1.96億支，預估年增率從7%降至3%，恐侵蝕組裝廠緯創、鴻海、和碩今年獲利。（編輯：鄭雪文）1090320

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