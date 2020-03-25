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支援防疫最前線 紅十字會贈北市消抗疫物資

最新更新：2020/03/25 16:36
國內武漢肺炎確診案例數持續攀升，為強化前線救護人員防疫資源，中華民國紅十字會25日捐贈包括隔離衣、防護面罩、N95口罩等物資給台北市消防局。中央社記者黃麗芸攝　109年3月25日
國內武漢肺炎確診案例數持續攀升，為強化前線救護人員防疫資源，中華民國紅十字會25日捐贈包括隔離衣、防護面罩、N95口罩等物資給台北市消防局。中央社記者黃麗芸攝　109年3月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）國內武漢肺炎確診案例今天達235例，為強化前線救護人員的抗疫資源，中華民國紅十字會今天捐贈包括隔離衣、防護面罩、N95口罩和NBR手套等大量防疫物資給台北市消防局。

北市消今天舉行紅十字會捐贈防疫裝備記者會，由台北市副市長黃珊珊代表受贈，捐贈物資包括有防水隔離衣500件、防護面罩700個、N95口罩1萬個和NBR手套1萬4000個。

黃珊珊表示，目前防疫物資面臨全球大缺貨情形，中央配發物資多以醫療院所優先，但消防人員在前線防護攸關防疫效益，加上北市居家檢疫人數從上週約2000人暴增到現在近萬人，消防防疫物資消耗量相當大，這批捐贈物資有助第一時間防疫功效，相當感謝紅十字會。

她說，本次捐贈的防疫物資將提供第一線執行緊急救護的消防同仁防護使用。

紅十字會會長王清峰也說，過年期間就加入添購防疫物資行列，由於紅十字會向來和北市消密切合作救災，防疫期間考量消防人員對防疫物資的需求，特別捐贈隔離衣和口罩等物資協助。

北市消緊急救護科專員簡鈺純說明，消防人員在執行載送疑似染疫病患均須著中央規定的標準防護設備，包括有防水隔離衣、手套、N95口罩及全面罩，以減少感染風險，約5分鐘以內即可完成著裝，N95口罩和隔離衣日消耗量約80件。

她指出，針對居家隔離或檢疫者需到醫院採檢者或進階治療時，救護人員就須穿著雙層防護設備，在旁人協助著裝下約耗時10分鐘左右，口罩和防護衣日消耗量約近百件，防護衣則約日需30件。

北市消表示，為因應防疫任務，早於1月27日起就要求救護同仁於救護勤務一律戴口罩、護目鏡（或全面罩）及手套，也是全國第一個將防疫裝備列為標準穿戴的消防單位。

累計至3月24日止，北市消協助載送武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疑似染疫者達228人，其中確診人數計43名，呼籲市民共同珍惜救護資源及防疫物資，保障出勤人員及市民安全與健康，共同讓防疫零死角。

紅十字會說，明天起還將陸續捐贈新北市、桃園市、台中市、彰化市和高雄市消防局多項防護物資，協助強化第一線救護人員的抗疫資源。（編輯：李錫璋）1090325

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