苗栗縣防疫 國中小校園停止對外開放至學期結束

武漢肺炎疫情持續升溫，為加強校園防疫，苗栗縣政府25日宣布，即日起苗栗縣所屬各級學校，全面停止校園場地開放。中央社記者管瑞平攝 109年3月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）武漢肺炎疫情持續升溫，苗栗縣政府加強校園防疫，今天宣布縣府所屬各級學校自即日起至學期結束，全面暫停校園場地對外開放。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，國內確診病例持續攀升，苗栗縣今天又再添1例確診個案，目前為止累積2例，均屬境外移入。

苗栗縣政府教育處長邱廷岳表示，為避免學校遭受疫情感染，經多方考量評估，決定跟進台北市、新北市等縣市做法，宣布實施暫停開放校園措施，即日起苗栗縣所屬各級學校，全面停止校園場地開放，至本學期結束止。

教育處指出，許多民眾會利用傍晚、晨間到國中小校園校園運動，為避免學校成為防疫缺口，今天已發文請各學校張貼公告周知鄰近居民，對於暫停開放期間造成的不便，請民眾多加體諒，也呼籲多利用公園等其他社區戶外空間，從事運動休閒活動，期盼守住校園防線，降低社區感染風險。

教育處表示，若學校有部分場地出租供運動團隊辦理課後活動，可依原契約約定期滿後停止場地開放，或與承租單位雙方合意提前終止租約。此外，學校如有其他特殊情形，需評估風險及做好防疫工作後，專案報府核備。

至於部分學校提供場地予社區大學使用，將持續辦理。教育處解釋，主要考量社區大學學員固定且能確實掌握學員名冊，縣府已要求社區大學依防疫處理原則，落實量測體溫並於使用後確實消毒。（編輯：李錫璋）1090325