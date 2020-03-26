牌照稅4月1日開徵 受疫情影響有5項紓困措施

財政部今天委由台南市政府財政稅務局舉辦「109年度使用牌照稅開徵宣導記者會」，台南市政府財政稅務局局長陳柏誠（右）表示，受疫情影響車主，有5項紓困措施可運用。中央社記者吳佳蓉攝 109年3月26日

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）牌照稅將於4月1日開徵，受疫情影響車主，有5項紓困措施可運用，遊覽車、租賃小客車稅額可獲補助減半，共15.4萬輛受惠；此外，也可延期申報、緩繳、分期繳稅或辦理停駛，減輕繳稅負擔。

使用牌照稅1年開徵2次，4月開徵範圍包括一般自用車輛、150cc以上重型機車「全年」牌照稅，以及營業用車輛「上半年」牌照稅。統計今年開徵件數共766萬輛、年增3.93%，稅額新台幣640億元，年增2.17%。

財政部今天委由台南市政府財政稅務局舉辦「109年度使用牌照稅開徵宣導記者會」，碰到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，政府要收稅，但不是「死要錢」，民眾受疫情影響無法如期申報或無力如期繳稅，共有5項紓困措施可運用。

陳柏誠指出，首先，交通部補助全台1.5萬輛遊覽車及13.9萬輛租賃小客車車主，牌照稅可減半繳納，補助金額合計2.6億元；其次，非補助對象的車主，若因隔離、檢疫、治療無法如期申報牌照稅，可展延至6月1日截止申報，若6月1日仍在隔離治療者，可延至出院後20天內申報。

陳柏誠表示，再者，因疫情影響，導致無力在申報期間內繳稅的車主，例如近期無法帶團導致收入銳減的導遊、領隊等，可申請延期繳納、最長1年，或是申請分期繳納、最長3年（36期），不論是如期申報或展延申報的車主，都可適用。

兩措施差異在於，延期繳納為一次性延後繳稅，分期的話每月都要繳部分稅額，雖然最長可達3年，但只要其中一次漏繳，就失去資格須全數繳納剩餘稅款。

此外，陳柏誠說，此外，車主也可利用牌照稅法現有的機制，車輛若長時間不使用，可辦理停駛或繳銷，按日計徵牌照稅，未使用天數則不需繳納，一樣能降低繳稅負擔；民眾可從各種方式中，選擇最能幫助自己度過難關的作法。

在繳納管道部分，稅額在2萬元以下者，可至四大超商以現金或ATM繳納，其餘可利用信用卡、電話語音、活期（儲蓄）存款帳戶及晶片金融卡網際網路轉帳，也可透過APP掃描繳款書上QR-Code 繳納、行動支付繳納，或以自然人憑證、已註冊健保卡、車牌號碼及電子身分證字號線上繳納。

財政部表示，一般案件繳納期間為4月1日至30日，逾期未繳，每2日將加徵1%滯納金，若逾期30天未繳鈉，違規上路（含路邊停車）汽、機車，除須補稅、還得處最高1倍以下罰鍰，且會遭移送強制執行，屆時行政執行署將可扣押車主銀行帳戶或名下財產繳稅。（編輯：蘇志宗）1090326