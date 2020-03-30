防疫電子圍籬傳烏龍 政院：異常比例僅約1%

（中央社記者顧荃台北30日電）居家檢疫、隔離民眾使用的電子圍籬系統，傳出頻頻定位錯誤。行政院資安處處長簡宏偉表示，實際上異常比例沒有很高，僅約1%左右，已找業者討論解決方式。

為因應武漢肺炎防疫，政府使用電子圍籬智慧監控系統，以手機訊號定位方式，避免居家隔離、檢疫者趴趴走，但近日傳出頻頻定位錯誤，讓基層人員忙翻。

簡宏偉表示，雖然有媒體報導錯誤率高達9成，但這是用發出異常簡訊數量，去對照被抓到趴趴走的數量來計算，實際上真正的系統異常比例並不多，3月21日至3月23日只有0.7%，3月24日異常比例約為1.6%，3月25日也只有0.99%。

簡宏偉說明，日前已找電信業者來討論，找出系統異常原因，包括民眾寫錯地址、偏僻地區沒有基地台或收訊不好、民眾位置剛好在兩個基地台之間導致訊號飄移，或是高樓層因為沒有遮蔽，手機自動連結遠處比較強的訊號，導致誤判離開居住地等。

簡宏偉說，也有一些不是系統問題，有的民眾真的離開居家檢疫場所，但收到異常簡訊後迅速跑回家；或是家人拿檢疫者的手機出門、報備出門就醫但資訊未及時送到基層等。

簡宏偉表示，為了儘量減少警政、衛政、民政等基層人員奔波，訊號問題將請業者改善定位技術，尤其是高樓及在兩個基地台間飄移的問題；發出異常簡訊時，將透過雙向簡訊關懷受檢疫隔離者，如簡訊詢問身體狀況、是否發燒等。若未收到簡訊回覆就會改用人力撥打電話確認，電話若未接，再請基層前往實地確認。

他說，另外也將協助第一線人員判讀異常簡訊，究竟是因為民眾手機關機，還是訊號離開電子圍籬等不同情況，避免人力奔波。

簡宏偉指出，電子圍籬系統是用手機連上基地台的訊號定位，會有一些的誤差，目前也正在評估有什麼更好的方式，解決一些技術或民眾不攜帶手機出門、手機被家人帶出門等非技術問題。（編輯：張良知）1090330