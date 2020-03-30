南榮科大私校退場全國首例 5560萬匯入勞工帳戶

（中央社記者張榮祥台南30日電）南榮科技大學因少子化衝擊，又涉賣假學歷風暴衝擊，自今年2月底起停辦，學校無法繼續營運。南市府及台銀合作，今日匯款新台幣5560萬元到126名教職員工勞工帳戶。

全案是全國第1例私校退場案例，由勞動部、教育部、勞工保險局、台南市政府及台灣銀行透過通力合作，使全校教職員工同步完成匯款。

台南市政府勞工局在事件爆發時，除將相關勞動法令及大量解僱勞工保護法相關規範告知校方遵守相關規定，也持續召集學校職員說明相關處理進度，並由局長王鑫基、勞動部勞動關係司長王厚偉會銜召開會議，會同教育部、勞工保險局及南榮科大代表一同研議解決方案。

會中結論採退場基金融資及工資墊償雙軌並行，儘速解決勞工遭積欠勞動債權。後續也協助職員提出勞資爭議調解辦理確認勞工債權，並協助辦理歇業事實認定及申請工資墊償，另也陸續解決包括董事會董事缺額補選及法院法人登記等問題。

台南市長黃偉哲關心勞工權益，指示王鑫基全力保障勞工權益，教育部12日通過南榮科大申請「大專校院轉型及退場基金」融資案。

勞工局隨即向教育部反映，台灣銀行加速行政作業，在25日與南榮科大完成簽約手續，今天台銀直接撥付教職員工126人所提供帳戶，金額共5560萬元。勞工今天去電致謝，感謝勞工局居中溝通協調各單位，努力讓勞工可以拿到被積欠工資及資遣費。

位於台南市鹽水區的南榮科技大學，因少子化衝擊，又涉賣假學歷風暴衝擊，自108年5月起爆發無法給付教職員工薪資，遭教育部勒令學校自109年2月底起停辦，學校無法繼續營運。（編輯：黃世雅）1090330