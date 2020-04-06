力求母親節檔期業績持平 百貨防疫再出招

（中央社記者蘇思云台北6日電）清明連假結束，百貨業者積極布局母親節檔期活動，防疫招數「再進化」。業者不僅優化自營電商平台，也祭出防疫為主軸的體驗課程，力求疫情期間，業績可以持平。

百貨業者表示，3月份人潮跟業績大約減少2成，整體來看，保養品、居家使用的香氛品類型仍舊熱門，部分彩妝商品因為民眾長時間戴口罩，需求稍微下滑，面對母親節檔期，因為疫情影響，先求顧客安心，業績盼望可以維持去年同期表現。

作為台灣地標的台北101特別以「防疫結合優雅法式生活」概念融入今年母親節檔期，不僅贈品計劃送口罩夾與抗菌噴霧，現場還推出防疫生活體驗活動，因應疫情有限制人數，品酒課程也從酒杯清潔與維護邀請達人現場分享訣竅，分享家裡清潔與防疫的小知識。

微風百貨在連假期間也在各館露出「1.5M Love」標語，提醒顧客維持1.5公尺以上距離，微風超市也在收銀台前製作專屬地貼，讓結帳客人保持防疫的社交距離，保護自己也保障他人健康。

SOGO百貨選擇升級自營電商「SOGO istore」，不僅台北店忠孝館與復興館特別成立「電商小組」，各類別派出樓管幹部專人負責選品上架，也怕有的顧客不熟悉電商，因此讓電商平台的介面可以對應到實體百貨樓層與分類，讓客人憑藉購物經驗，「無痛」轉成線上購物。

新光三越今年特別加大力道在電商平台beauty STAGE美麗台的促銷，同時，也在戶外與品牌聯手打造「Beauty Plaza」，讓有入館疑慮的消費者可以直接在戶外試妝與諮詢。（編輯：張均懋）1090406