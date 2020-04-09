口罩新制上路 藥局排隊人龍盼增配售額度

（中央社9日綜合報導）成人口罩14天配售9片新制今天上路，各地健保藥局出現排隊人龍，人潮約為日前3倍，有人肯定「至少不用經常排隊」，也有人看到人潮秒退縮，不少民眾希望增加配售額度及管道，減少排隊時間。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，一早各健保藥局門口大排長龍，有藥局提早發送號碼牌，但15分鐘內全數發完，有藥局請沒辦法買到口罩的排隊民眾不要再排隊了。

台北市有藥局上午11時開賣，門口滿滿人潮，沈姓民眾表示，買午餐經過，就順便排一下，沒想到有這麼多人來排，疑惑政府取消單雙號限制，「不知道為什麼還排成這樣」。另一名林小姐說，現場排可馬上拿到，預購還要等，兩邊同時進行，就算沒排到還有預購的可用。

新北市新莊區陽光連鎖藥局藥師楊嘉昌表示，昨天是開賣口罩以來生意最差的一次，民眾都等待今天可以一次購買9片。

板橋區日生藥局藥師吳明慧表示，不少民眾對實施內容不熟悉，頻頻詢問；昨晚為了包裝超量口罩，全體藥師總動員，但包裝袋較小，要容納9片口罩，空間稍嫌不足。

台中市的林小姐都是每週四排隊買口罩，一早看到長長的排隊人潮，馬上決定明天再買，她說，「不分單雙號了，應該都買得到」。豐原區社皮里長涂力旋指出，有長輩排隊很難買到口罩，到里辦公室請求教導上網預購口罩；希望能增加配售通路，方便民眾購買。

台南市中西區府連路上高惠峯皮膚科診所旁的健保藥局，今天上午10時許已張貼布告說，口罩已全數賣完；一名看診領藥的老婦不禁好奇詢問，是否很多人搶買口罩。

高雄市區仁愛藥師藥局上午10時開始營業，不到10時門口有逾50人排隊，能順利領到的民眾有限。排隊民眾盼政府能增加配售點的口罩額度，以免民眾排隊浪費時間。（編輯：唐聲揚）1090409