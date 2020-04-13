元大金攜逢甲產學合作 三方向培訓金融人才

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）元大金控攜手逢甲大學產學合作，元大金說，雙方將針對三大方向合作，包含集團主管提供商管、金融等系所實務課程，建構金融實驗室提供跨學院課程，藉此培育金融人才。

元大金控今天發出新聞稿指出，與逢甲大學攜手整合實務與學術資源，建構合作平台，透過授課、實習、未來金融實驗室等合作項目，提升學生金融專業基礎與實務經驗。

元大金控說，產學合作將有三大方向，集團優秀主管將擔任學分學程的業師，提供商管、金融學院及資訊系等系所學生金融課程；同時建立「元大逢甲未來金融實驗室」，為跨學院與跨領域課程，只要具備程式設計能力的學生均可選修，並提供有關財金、量化交易及系統開發程式交易能力的培訓。

此外，元大金控將亞洲布局策略結合逢甲大學姊妹校、交換學生、國際學院等多元管道與資源，共同推動金融人才育成。逢甲大學說，透過推動「東協金融人才育成計畫」，培養年輕世代優秀人才，擴大國際人才庫。

元大金控表示，為了實踐企業社會責任，持續透過產學合作培養優秀學子，為金融人才庫奠定堅實基礎。（編輯：張良知）1090413