更多編輯台推薦新聞：
全球體壇停擺 路透：只有台灣能棒球足球開賽
運動

全球體壇停擺 路透：只有台灣能棒球足球開賽

武漢肺炎全球最新情報 4/14
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/14

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援
國際

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鳳梨酵素製成防疫噴劑 業者贈醫院守護健康

最新更新：2020/04/14 16:41
嘉義縣鳳梨產品業者劉家發（左）以鳳梨酵素等成分製作乾洗手噴劑，14日捐贈乾洗手噴劑及洗手液給台中榮民總醫院嘉義分院防疫人員，由院長李世強（右）代表接受。中央社記者黃國芳攝　109年4月14日
嘉義縣鳳梨產品業者劉家發（左）以鳳梨酵素等成分製作乾洗手噴劑，14日捐贈乾洗手噴劑及洗手液給台中榮民總醫院嘉義分院防疫人員，由院長李世強（右）代表接受。中央社記者黃國芳攝　109年4月14日

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣鳳梨產品業者劉家發以鳳梨酵素、酒精等成分製作乾洗手噴劑，今天捐贈1200瓶乾洗手噴劑及5大箱洗手液給台中榮總嘉義分院防疫人員，盼守護醫護人員及民眾健康。

具有藥師背景的業者劉家發，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，結合生技保健理念，以鳳梨酵素、純水、甘油等天然成分及酒精製作乾洗手噴劑，而洗手液是以鳳梨酵素、無患子、氯己定為主要成分，除可抑菌外，也可殺滅一般細菌。

劉家發指出，台中榮總嘉義分院的病患以抵抗力較弱的高危險群長者居多，因此今天特別捐贈1200瓶乾洗手噴劑，以及5大箱的洗手液給醫院，藉此守護一線醫護防疫人員及民眾的健康。

台中榮總嘉義分院院長李世強表示，防疫期間一線醫護人員收到來自各界滿滿的鼓勵及支持，讓醫院1000多名員工更有動力持續努力投入防疫醫療工作，繼續守護雲嘉南地區民眾的健康。（編輯：陳俊碩）1090414

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報