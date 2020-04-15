防疫獎勵擴增醫事人員 清潔工也有份

（中央社記者張茗喧台北15日電）為了獎勵醫療機構防疫努力，衛福部今天公布新版獎勵辦法，新增專責醫事放射人員、感控人員、呼吸治療師、檢驗師及相關清潔人員的津貼；另給予防疫團隊獎金，依採檢量、收治個案數量給予加成獎勵。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生後，衛福部公布「醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，但未列入其他同在第一線付出的醫事人員，包括呼吸治療師、放射線治療師、醫事檢驗師與清潔人員等，因此決定予以修正。

民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委吳斯懷今天上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時相繼追問訂定進度。

衛福部次長薛瑞元表示，相關辦法已討論出共識，昨天晚間相關辦法已經公開上網，希望獎勵到實際照顧病人的第一線醫事人員。

衛福部醫事司司長石崇良中場休息期間接受記者採訪時表示，未來除了第一線在病房照護疑似或確診的醫護人員獎勵金外，另給予專責醫事放射人員、專任感染管制人員每月1萬元津貼；呼吸治療師團隊每照顧1名武漢肺炎重症呼吸器患者，每天就能拿到1萬元獎勵，分配給相關工作人員。

石崇良說，在醫療機構獎勵方面，只要醫院設置專責病房、採檢站或防疫門診，其中的工作人員也能獲得獎勵金，包括醫護、醫事放射人員、社工、行政、清潔人員等都有份，並依收治個案狀況、採檢量另外給予加成獎勵，必須全數分配給工作人員。

此外，石崇良指出，若其收治疑似或確診病例數、感染管制成效、支援其他機構防疫及其他配合主管機關指派的防疫工作表現優良者，將發給團體績效獎勵金100萬元至1000萬元，其中一定比例應分配予相關工作人員。

石崇良強調，詳細獎勵細節將由疫情指揮中心指揮官陳時中在下午記者會中統一公布。（編輯：陳清芳）1090415