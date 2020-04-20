日本醫護人員抗疫陷困境 高雄市醫師公會馳援

日本武漢肺炎疫情嚴峻，累計1萬1151起確診病例。高雄市醫師公會理事長賴聰宏（左2）從中央社報導得知大阪市醫護人員套著垃圾袋在執勤一事，令他鼻酸，公會火速籌到防疫物資馳援。（高雄市醫師公會提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年4月20日

（中央社記者楊明珠東京20日專電）武漢肺炎疫情延燒，日本累計1萬1151起確診病例。高雄市醫師公會理事長賴聰宏向中央社表示，得知大阪市醫護人員套著垃圾袋執勤，令他鼻酸，公會火速籌到防疫物資馳援。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，今天日本新添344起確診病例，通報21人死亡創單日死亡人數新高。日本境內加上機場檢疫、包機從中國湖北省武漢返國的確診病例累計1萬1151例，若加上鑽石公主號郵輪，共1萬1863例，日本面臨醫療崩潰的問題。

身兼中華民國醫師公會全國聯合會理事的賴聰宏表示，從駐日代表處大阪辦事處獲知中央社14日報導大阪市長松井一郎說，醫療第一線人員防護衣不夠，是套上垃圾袋在治療病患，很危險，呼籲各界捐雨衣一事，這讓他感到一陣鼻酸。

賴聰宏說：「我們感同身受，非常不捨。在台灣疫情相對穩定的情況下，高雄市醫師公會希望能大力協助日本醫護友人共同抗疫。」

賴聰宏從上述報導得知日本的防疫物資極度缺乏，因此指示高雄市醫師公會盡力提供必要的防疫物資給大阪、京都的醫護人員。

秉持著「醫師幫醫師、高雄能幫助、而且正在幫助」（Doctors help doctors! Kaohsiung can help & helping）的信念，賴聰宏說，16日得知大阪醫護人員的困境後，翌日就先以急件從高雄寄出部分醫療物資，請駐日代表處大阪辦事處代為轉送。

今天他與高雄市醫師公會副理事長張榮州、常務監事蔡昌學、常務理事楊宜璋等人將第二批救援物資，包括600個防護面罩等總共20箱物資最後確認後，請廠商從台北以郵局國際快捷寄出。

賴聰宏說，疫情在全球加速蔓延，這些防疫物資真的很難籌措，為了得手，彷彿在進行「搶奪戰」，有時中途被「劫走」一部分，但還是努力調度，希望能略盡棉薄，讓日本醫護人員能更完善安全地保護自己，照顧國民並度過難關，共同打贏這場百年罕見的抗疫大戰。

中央社記者問到為何對大阪、京都的醫護人員陷入困境特別感到不捨，賴聰宏說，去年11月底他率領高雄市醫師公會理監事及幹部參訪大阪、京都醫師會及當地的長照機構，希望為台灣的長照2.0制度提供更完善的規畫。當時在京都舉辦交流晚宴。

這場交流會上，駐大阪辦事處處長李世丙、日本再生醫療學會理事長澤芳樹、上京東部醫師會的醫師菅野達也、大阪市北部醫師會醫師石井豐等日本醫界重量級人士應邀出席。

賴聰宏說，這場台日醫師交流晚會，讓他覺得進行一場很有意義的國民外交，雙方收穫良多，也建立了友誼，相約今年高雄見。無奈這幾個月來新型冠狀病毒肆虐，尤其最近日本成了重災區，日本醫師朋友不但無法如約到高雄歡聚，還正面臨生死交關的考驗。

大阪市醫護人員缺防護衣，套著垃圾袋執勤的消息傳出後，許多台灣人立刻發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神馳援。除了高雄市醫師公會，台灣的「全球台灣醫衛總會」及業者已備妥要捐的逾萬件雨衣、1000個拋棄式防護罩，預計27日運抵大阪港。

秉持台灣能幫忙、而且正在幫忙的愛心， 外交部之前宣布將捐贈日本200萬片國家隊所製的口罩，預定明天上午運抵東京近郊的成田機場。這是因應日本國會友台組織「日華議員懇談會」和不少民間團體向中華民國政府表達援助醫療物資的需求。

日本共同社的調查顯示，日本很多醫院面臨病床不夠、醫護人手不足的問題，加上陸續發生院內感染，醫療機關缺乏口罩、防護衣、手套等。除了東京都、大阪府、滋賀縣、沖繩縣等8都府縣的空病床不到2成，石川縣、香川縣、福岡縣等病床數及醫護人員原本就少，一旦疫情爆發，有醫療崩潰之虞。（編輯：郭中翰）1090420