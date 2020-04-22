台電攜手MIT設計團隊 電桿廢木料化身質感燈具

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）台電不僅負責穩定供電，近年也積極轉型，推出自有文創品牌。台電表示，繼煤灰製作杯墊後，再度與設計團隊合作，將電桿廢木料循環再利用，設計成LED床頭閱讀燈。

台電近年積極轉型，推出「台電文創」，主打電力文化結合循環經濟。台電文創因股東會贈品「人孔蓋造型煤灰杯墊」而聲名大噪，並在去年正式推出電商平台。

今天是地球日50週年，台電發出新聞稿指出，繼電廠發電煤灰製作的造型杯墊後，台電再讓發電廢料找到第二生命，將電線桿廢木料製作成LED床頭閱讀燈。

台電說明，木橫擔是電桿上支撐電線、礙子的重要材料，早期電桿多使用木製橫擔，現在則改為金屬製輕鋼橫擔。但因木頭抗腐蝕性佳，少數沿海鹽害嚴重地區仍可以見到木橫擔身影。

台電說，木橫擔約5年到10年就需更換，每年約有1000支木橫擔退役，台電過去要編列預算請廠商清運。不過，台電文創現在將木橫擔結合循環經濟，讓退役材料能再度利用。

META Design與台電合作設計燈具，META Design品牌總監鄭遠揚說，以回收木橫擔製作LED床頭閱讀燈，因每根木料使用情況、風化程度都不同，從取材到設計製作至少需要45道工序，比用全新材料製作更困難。

台電說，呼應世界地球日，台電利用電桿上架設電線與支撐設備的退役木橫擔，結合木橫擔廢棄材料打造環保概念燈具，並以木橫擔的物料管理編號E010為名，盼民眾在看到燈具的同時，也能夠想到部分材料是從發電廢料的木材而來，商品具有電業DNA。

台電後續也將陸續推出印有「有電、勿近」工業風的木橫擔燈座、鑰匙圈等。此外，也正以日月潭水庫底泥測試開發商品。

台電統計，至今已使用近3公噸煤灰、3000顆線路絕緣陶瓷礙子，並與近20個設計品牌合作。除了讓電力廢棄資源循環利用，也為台灣設計產業發展盡一份力。（編輯：林孟汝）1090422