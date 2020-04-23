修女石仁愛醫療奉獻 馬祖人開發精釀啤酒紀念

懿家小酒館品牌創始人姚懿看到綻放的金銀花，得知花語是「無私奉獻」，想到修女石仁愛為人看病、親切關懷的無私精神，利用經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR）成功研發出精釀啤酒，與馬祖金銀花結合，成為馬祖特色產品。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後請勿開車。）（懿家小酒館提供）中央社記者邱筠傳真 109年4月23日

（中央社記者邱筠連江縣23日電）為馬祖醫療奉獻25年的修女石仁愛是第五屆醫療奉獻獎得主，被譽為「台灣德蕾莎」。在馬祖服務期間曾接生過上千個孩子，至今受馬祖人感念，酒館品牌創始人特製精釀啤酒紀念。

民國65年，修女石仁愛（法文名Madeleine Severens），聽聞馬祖醫療環境落後，隻身前來為地區醫療、幼兒保育和老人照護提供服務，馬祖居民稱她為「姆姆」（人民的保姆）。

懿家小酒館品牌創始人姚懿說，「因為我是姆姆接生的，姆姆是我到這個世界第一個抱我的人」。因此看到綻放的金銀花，得知花語是「無私奉獻」，讓她想起為馬祖貢獻的姆姆，決定用修女故鄉比利時有名的精釀啤酒，與馬祖金銀花結合，成為馬祖特色產品，永遠紀念姆姆。

研究精釀啤酒後，姚懿發現金銀花具有抗菌、抗發炎等作用，有助提升免疫力，因此在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，馬祖的金銀花曾被摘盡，如今遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，也讓她收購馬祖當地的金銀花製酒不易，且成本價格提升。

但姚懿認為，金銀花能夠保健，給予人們健康，就像小時候看到姆姆為人看病、親切關懷的無私精神，現在能利用經濟部馬祖小型企業創新研發計畫（SBIR，Small Business Innovation Research）成功研發出紀念姆姆的產品，也是希望精神與姆姆同在，並透過創意傳遞對她的想念和感謝。（編輯：李錫璋）1090423

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。