反萊豬公投未過 消基會籲進口肉品應強制萊劑標示

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（中央社記者張雄風台北19日電）消費者文教基金會今天發布新聞稿表示，「反萊豬進口」公投案投票率為41.09%，顯示多數公民未明確表示意見，且同意與不同意票數相近；盼政府進口肉品應強制萊劑標示，加強把關。

「反萊豬進口」全國性公民投票提案，昨天完成投票作業，票選結果以393萬6554張同意票，未達投票權人總額1/4以上（495萬6367張）的法定門檻，而不同意票數多於同意票數，達413萬1023張，確定此項公投案不予通過。

消基會指出，公投案的投票率為41.09%，顯示多數公民對於萊豬進口的爭議政策，並未明確表示意見；更值得注意的是，本次不同意的票數比率20.84%，不僅未達25%的通過門檻，甚至與同意者的票數比率相近，僅0.98%些微之差。

消基會表示，對於「反萊豬進口」的公投票選結果未能通過予以尊重，然而多數國人對於萊豬的食安疑慮仍未消除，因此，市場販售進口豬肉及其肉製品的萊劑使用正面表列，以及加強市場把關的監督治理是唯一的解決之道。

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消基會進一步呼籲政府應當依照「消費者保護法」第7條第1項及第2項「商品及服務風險標示」規定，盡速採取更積極的風險管制原則，修改目前僅要求標示產地的既有規定，施行進口肉品應明確標示是否含有萊劑的規範，讓消費者可以輕易辨識、選擇。

消基會強調，政府更應加強進口檢驗及市場把關，強化監督進口肉品的安全管理，以維護消費者健康與權益。（編輯：陳仁華）1101219