受限法規 郵局數位存款帳戶元月上路計畫擬延後

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中華郵政公司原本預計明年元月推出數位存款帳戶，但後來發現受限法規，民眾在郵局的實體與數位帳戶只能2擇1，評估效益不佳，計畫可能延後，並將向金管會爭取放寬規定。

根據交通部向立法院提出的111年業務報告，其中在提升郵政服務效率部分，為打造數位、友善金融環境，督導中華郵政提供民眾以網路方式線上開立數位存款帳戶，預計今年底完成內部試營運作業，明年1月開放民眾申辦。

不過，交通部今天預告的明年元月上路新措施，並無中華郵政開放數位存款帳戶項目。

中華郵政今天說明指出，根據「郵政儲金匯兌法」規定，民眾申辦的郵局帳戶，每人或每一團體只限一戶，目前已有實體帳戶者，申辦數位帳戶後，實體帳戶就要結清，評估效益不理想，開辦計畫可能延後，並將向金融監督管理委員會爭取放寬規定，讓民眾的郵局帳戶可以在實體及數位都能各有一戶。

中華郵政統計，目前郵局的存簿儲金帳戶約2700多萬戶。

交通部預告明年1月上路的新措施只有兩項，一是日前高速公路局宣布，取消國道散落物處理時間未達30分鐘免收取費用的規定，另一項是今年12月下旬才會公告的「高雄港離岸風電作業船收費方式」。（編輯：陳政偉）1101221