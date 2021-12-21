更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
2022跨年
新聞專題
2022跨年5/28

跨年夜南投看演唱會 清晨日月潭水社迎曙光

2021/12/21 16:22（12/21 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣政府31日晚間在縣立體育場舉行跨年晚會，21日公布演出陣容，壓軸藝人為蔡黃汝（圖），當晚還有電動機車、家電等好禮抽獎。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月21日
南投縣政府31日晚間在縣立體育場舉行跨年晚會，21日公布演出陣容，壓軸藝人為蔡黃汝（圖），當晚還有電動機車、家電等好禮抽獎。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣政府31日晚間舉行跨年晚會，今天公布演出陣容，包含壓軸藝人蔡黃汝；另外，名聞遐邇的金龍山迎曙光考量防疫將不辦理，不過日月潭水社地區、蔣公碼頭也是賞日出祕境。

南投縣政府31日晚間在縣立體育場舉行跨年晚會，縣府今天公布藝人卡司，包含王立言、談詩玲、客庄歌手葉鈺渟、台語歌手翁立友、高慧君、謝金晶，壓軸藝人則是蔡黃汝，南投縣副縣長陳正昇出席致詞說，民眾全程需戴口罩，當晚還有電動機車、家電等好禮抽獎。

縣府舉行跨年晚會，不過往年熱門的「金龍山迎曙光」則取消，魚池鄉公所表示，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處委託鄉公所辦理的迎曙光活動，這次考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，決定不辦理，為避免自行到場欣賞日出民眾因車輛違規停車危及安全，31日下午到隔天上午實施交管，車輛請停山下。

雖然金龍山迎曙光取消，但日月潭也有欣賞日出祕境。日月潭涵碧樓今天分享表示，水社地區最適合觀賞日月潭日出，太陽尚未從水社大山方向升起前，橘紅色陽光從山巒間灑落，接續太陽緩緩從山頭浮現，映在潭面猶如2個太陽般絕美無比，從客房即可輕鬆欣賞，或是位在涵碧樓下方的蔣公碼頭也是欣賞日出絕佳祕境。

另外，日管處表示，31日晚間在伊達邵碼頭廣場辦理跨年煙火晚會，有樂團現場演唱，防疫管制區為八角亭走道，近距離欣賞者須戴口罩、量體溫、實聯制，凌晨0時與水社碼頭同步施放5分鐘煙火。（編輯：張芷瑄）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀