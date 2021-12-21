跨年夜南投看演唱會 清晨日月潭水社迎曙光

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南投縣政府31日晚間在縣立體育場舉行跨年晚會，21日公布演出陣容，壓軸藝人為蔡黃汝（圖），當晚還有電動機車、家電等好禮抽獎。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣政府31日晚間舉行跨年晚會，今天公布演出陣容，包含壓軸藝人蔡黃汝；另外，名聞遐邇的金龍山迎曙光考量防疫將不辦理，不過日月潭水社地區、蔣公碼頭也是賞日出祕境。

南投縣政府31日晚間在縣立體育場舉行跨年晚會，縣府今天公布藝人卡司，包含王立言、談詩玲、客庄歌手葉鈺渟、台語歌手翁立友、高慧君、謝金晶，壓軸藝人則是蔡黃汝，南投縣副縣長陳正昇出席致詞說，民眾全程需戴口罩，當晚還有電動機車、家電等好禮抽獎。

縣府舉行跨年晚會，不過往年熱門的「金龍山迎曙光」則取消，魚池鄉公所表示，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處委託鄉公所辦理的迎曙光活動，這次考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，決定不辦理，為避免自行到場欣賞日出民眾因車輛違規停車危及安全，31日下午到隔天上午實施交管，車輛請停山下。

雖然金龍山迎曙光取消，但日月潭也有欣賞日出祕境。日月潭涵碧樓今天分享表示，水社地區最適合觀賞日月潭日出，太陽尚未從水社大山方向升起前，橘紅色陽光從山巒間灑落，接續太陽緩緩從山頭浮現，映在潭面猶如2個太陽般絕美無比，從客房即可輕鬆欣賞，或是位在涵碧樓下方的蔣公碼頭也是欣賞日出絕佳祕境。

另外，日管處表示，31日晚間在伊達邵碼頭廣場辦理跨年煙火晚會，有樂團現場演唱，防疫管制區為八角亭走道，近距離欣賞者須戴口罩、量體溫、實聯制，凌晨0時與水社碼頭同步施放5分鐘煙火。（編輯：張芷瑄）1101221