「港覺濠台」IG圖文徵選 抱抱鬼奪首獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大陸委員會主辦的首屆「港覺濠台」IG圖文徵選活動21日舉行頒獎典禮，陸委會副主委邱垂正說，政府會盡力協助在台的港澳人士，讓台灣成為他們的新故鄉。中央社記者翟思嘉台北攝 110年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北21日電）大陸委員會主辦的首屆「港覺濠台」IG圖文徵選活動今天舉行頒獎典禮，由王曉霖作品「抱抱鬼」奪得首獎。

「港覺濠台」今年為首次舉辦，鼓勵在台灣的港澳學生以圖文紀錄台灣，並分享在台灣的生活方式。徵件日期從11月1日至11月30日，共徵集到200多件作品，最終選出30件入圍。

大陸委員會副主任委員邱垂正致詞時表示，去年有1萬1800多名港澳人民取得在台居留權，目前港澳已經是台灣新住民增加最多的地方。「港覺濠台」也會繼續舉辦，讓港澳民眾在台灣繼續累積生活點滴，與台灣這塊土地產生更多共鳴，並分享出去。

邱垂正說，政府會盡力提供協助，讓選擇台灣作為居住地的港澳人士感覺安身立命，進而安居樂業，「讓台灣成為新故鄉」。

陸委會表示，首獎作品「抱抱鬼」用幽默與溫暖呈現萬聖節裝扮，以「抱抱」隱喻台港澳之間的連結，展示台灣是個能讓人勇敢作自己、表達意見的地方。（編輯：繆宗翰）1101221