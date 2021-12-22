防疫旅館群聚造成旅客不便 桃園補助房價差額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園一家防疫旅館爆發群聚疫情。桃園市長鄭文燦今天表示，由於防疫措施造成部分旅客須延長隔離期限，或須入住其他防疫旅館，將補助房價差額，最高每房每天1000元。

鄭文燦今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，針對日前發生的防疫旅館群聚案，桃園市政府為防堵疫情擴散，採取必要的公共衛生預防措施，造成部分旅客須延長隔離期限，或須入住其他防疫旅館，市府將發放慰問金並加強關懷，也將補助房價差額最高每房每天新台幣1000元。

鄭文燦也說，因應春節將至，防疫旅館訂房需求提高，後續請市府觀光旅遊局、衛生局與中央流行疫情指揮中心保持密切聯繫，待指揮中心確認該防疫旅館環境安全無虞後，再決定重啟營運日期。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，針對防疫旅館群聚事件，在勞動局協助下，安排部分旅客入住勞工檢疫所，部分則轉介至其他防疫旅館。

楊勝評也說，原定12月27日後要入住該防疫旅館的旅客，可改入住中壢區新設的防疫旅館，至於更換旅館所產生的房價差額，將由市府運用災害準備金吸收，最高每房每天補助1000元。（編輯：李錫璋）1101222