更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南海地區冒天線森林 智庫：中國迅速擴建電子戰備
首頁 / 生活

防疫旅館群聚造成旅客不便 桃園補助房價差額

2021/12/22 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園一家防疫旅館爆發群聚疫情。桃園市長鄭文燦今天表示，由於防疫措施造成部分旅客須延長隔離期限，或須入住其他防疫旅館，將補助房價差額，最高每房每天1000元。

鄭文燦今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，針對日前發生的防疫旅館群聚案，桃園市政府為防堵疫情擴散，採取必要的公共衛生預防措施，造成部分旅客須延長隔離期限，或須入住其他防疫旅館，市府將發放慰問金並加強關懷，也將補助房價差額最高每房每天新台幣1000元。

鄭文燦也說，因應春節將至，防疫旅館訂房需求提高，後續請市府觀光旅遊局、衛生局與中央流行疫情指揮中心保持密切聯繫，待指揮中心確認該防疫旅館環境安全無虞後，再決定重啟營運日期。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，針對防疫旅館群聚事件，在勞動局協助下，安排部分旅客入住勞工檢疫所，部分則轉介至其他防疫旅館。

楊勝評也說，原定12月27日後要入住該防疫旅館的旅客，可改入住中壢區新設的防疫旅館，至於更換旅館所產生的房價差額，將由市府運用災害準備金吸收，最高每房每天補助1000元。（編輯：李錫璋）1101222

延伸閱讀
日本群馬縣工廠群聚感染 沖繩首例Omicron確診桃園防疫旅館爆群聚 鄭文燦：要確保社區安全日本解除緊急事態不到2週 北海道札幌群聚感染
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族