利卡夢梅之宴音樂祭 林品任和高雄交響樂團合鳴

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）本土疫情減緩，進入第23年的台東利卡夢梅之宴音樂祭將於25日登場，邀請國內知名小提琴演奏家林品任與高雄市交響樂團首席弦樂團演出。

台東縣藝術人文教育發展協會發布新聞稿指出，台東利嘉國小梅園戶外音樂會–2021利卡夢梅之宴音樂祭，今年進入第23年，因疫情減緩決定不缺席，於12月25日下午2時準時開場。

台東縣藝術人文教育發展協會表示，小提琴家林品任，獲得英國權威古典音樂雜誌the Strad讚譽為「天生的演奏家」，近幾年成為國際樂壇最受矚目的小提琴新星。他多次與國際知名樂團合作演出，也受邀在世界各大音樂廳演出個人獨奏會。

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這次利卡夢梅之宴音樂祭演出的曲目包括皮爾龐德：聖誕鈴聲；韋瓦第：四季–春、夏、秋、冬；莫札特：小夜曲，作品525；包格里尼：小步舞曲；鮑元愷：恆春鄉愁；蕭泰然：望春風。多首經典作品，絕對精采可期。

2021利卡夢梅之宴音樂祭由台東縣藝術人文教育發展協會主辦，台東愛樂室內樂團、台東縣藝術人文三創協會、台東縣文藝創新發展協會承辦，在台東縣卑南鄉利嘉國小校園內梅園，採自由進場入座方式，現場有專人詳細介紹曲目進行導聆，歡迎台東鄉親及各界喜愛音樂人士踴躍前往聆賞。（編輯：謝雅竹）1101223