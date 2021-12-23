溫管法研擬風險評估指引 一定規模環評案需遵守

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀今天說，溫管法修法會訂定氣候變遷調適風險評估指引，未來考慮當一定規模開發案於環評審查時，也需參照指引，才能具備氣候變遷因應能力。

行政院環境保護署10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，接著於12月20日、22日及23日召開3場研商會議；本法現行條文34條，修正後條文共計57條，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰今天在研商會議中表示，國土規劃需更注重將土地保留作為防災、調適氣候變遷使用，但現在看到的狀況是將農地及魚塭填埋廢棄物，然後蓋上太陽能；甚至各縣市所推出的國土計畫卻還是大量劃設產業園區，以國土規劃之名行炒地皮之實。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，現在草案看不出如何連結氣候調適專章與地方管考機制，過去國土法也有類似因應氣候變遷的機制，但各縣市政府也不太知道自己的調適計畫要怎麼做，「現在還是看到地方提出柏油的透水舖面等基礎工程」。

蔡玲儀表示，溫管法在2015年完成，當時也有國土法、海岸法和濕地法同步進行，因此在相對應的法律中都有採取類似氣候調適的作法；現在溫管法修法是希望整合各級政府的功能。

蔡玲儀舉例，地方政府要有通盤檢討，若未來夏天變長，在都會區怎麼調適，是都市計畫、建蔽率、容積率等都要通盤調整，不是單一局處的問題；團體所關心開發的議題，如廢棄物回填等，也都有相對應的法令可以規範。

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蔡玲儀提到，草案中也有研擬氣候變遷調適風險評估作業指引，雖然主要是針對各政府機關在執行政策時參考，但今天在研商會議中有得到建議，若有一定規模的開發案要申請環評，也應該參照指引，這部分也會納入修法的評估。

執行經費部分，蔡玲儀說，若是需要都市計畫、水利設計，還是要由各主責部會按年度預算下去執行，不可能所有的調適都是溫管基金支應；至於要如何執行監督、管考，也會再與各部會討論。（編輯：張雅淨）1101223