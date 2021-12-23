環團盼溫管法修法納公民訴訟 環署：再討論評估

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保團體今天在溫管法修法研商會表示，希望在修法過程中，納入公民訴訟相關規範，增加公民與司法介入監督的機制。環保署說，是否能納入草案須進一步考慮具體事項，要再討論。

環保署10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，接著於12月20日、22日及23日召開3場研商會議；現行條文34條，修正後條文共計57條，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

出席研商會的環保團體今天表示，希望在草案條文中納入「公民訴訟」的條款，讓公民及司法制度能介入監督。環境權保障基金會研究員林彥廷說明，過去民間團體及法界專家也一再呼籲此事，環保署應正面回應。

林彥廷並說，希望在條文中加強對社會科學的評估，可以參考聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告的內容，具體納入如對脆弱族群、人權潛在影響、產業革新、教育與宣導，增加氣候變遷培力等，有必要直接寫入母法。

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環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，草案中有研擬氣候變遷調適風險評估作業指引，會要求各單位在擬定氣候行動作為時，要納入社會經濟衝擊，不會只有科學氣候變化上的情境評估。

至於公民訴訟的部分，蔡玲儀說，行政院過去在討論國家人權計畫時也有相關討論，是否能納入草案還需要進一步思考，考慮具體事項及相關評估，這部分會再研商討論。（編輯：管中維）1101223