消基會驗市售筷子 1件美耐皿筷恐溶出甲醛吃下肚

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消基會24日召開「路邊攤筷子 甲醛等品質檢驗不符合規定」記者會，公布隨機購樣檢驗4件美耐皿、1件合金、5件不鏽鋼筷子結果，後者僅2件為300系列不鏽鋼，且有1件美耐皿筷檢測顯示，可能讓人吃下顏料、甲醛等，盼政府加強把關。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月24日

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）消基會今天公布，隨機購樣檢驗4件美耐皿、1件合金、5件不鏽鋼筷子結果，後者僅2件為300系列不鏽鋼，且有1件美耐皿筷檢測顯示，可能讓人吃下顏料、甲醛等，盼政府加強把關。

消費者文教基金會今天召開「路邊攤筷子 甲醛等品質檢驗不符合規定」記者會，做出以上表示。

消基會秘書長徐則鈺指出，消基會8月在雙北市銷售生活用品的實體通路、網路隨機購買10件筷子，其中5件為不鏽鋼筷，4件為美耐皿筷，1件為合金筷，進行標示、品質檢驗。

消基會檢驗長凌永健說，5件不鏽鋼筷中，只有2件屬於對使用者比較有保障的300系列不鏽鋼，另外3件都不是，也無法用國家標準CNS現行標準歸類。

他並說，美耐皿筷的材質鉛、鎘測試都符合規定。不過溶出測試方面，雖然蒸發殘渣測試（模擬遇到酸性食物，是否會溶出不可揮發的固形物，影響口感及人體健康）都合格，但是有1件樣品的高錳酸鉀消耗量測試介於50到60ppm，高出塑膠類材質限量必須低於10ppm以下，以及甲醛（福馬林）溶出測試為20到25ppm，不合規定須為陰性。

他說，高錳酸鉀消耗量測試超標，有可能溶出顏料、增塑劑或其他添加物等有機物質，吃下肚會影響身體健康；甲醛吸入、飲食或經皮膚接觸進入體內，有可能造成劇痛、嘔吐、腹瀉等症狀，世界衛生組織（WHO）已將甲醛列為致癌及致畸形物質，主張業者應立即下架回收。

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另外，徐則鈺說，有2件沒照規定用繁體中文標示，1件未標示供食品接觸用途、使用注意事項和警語。

徐則鈺重申，基於以上檢驗結果，呼籲政府加強電商和路邊攤商筷子採樣把關，以確保消費者健康。並提醒消費者不銹鋼筷最好還是購買300系列，並檢視筷子的標示或本體，是否有標示鉻鎳比為18/10或18-8、304等，才較有保障。若是美耐皿及其他塑膠材質器具，也要檢視耐熱溫度及警語。（編輯：陳政偉）1101224