南北調查官學員3天自行車挑戰啟程 淨灘後會師

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（中央社記者劉世怡台北27日電）調查局表示，今天辦理學員期末自行車挑戰活動，103名學員分為2組，北部組從關渡碼頭南下，南部組則由左營一路向北，分別在台中、台南漁港附近淨灘後，29日在彰化會師。

調查局發布新聞稿指出，幹部訓練所是培養國家調查官的搖籃，有志成為調查官者，必須參加調查特考，錄取後更要在幹訓所進行為期1年的訓練，成績合格方可結訓成為國家的調查官。

調查班第58期學員自110年1月17日開訓，目前訓期已近尾聲，為了在期末驗收訓練成效，並關懷環境、社會、鄉土與提升公民素養，特別舉辦這次自行車挑戰暨期末參訪見學活動，希望以友善愛地球的方式深度探訪鄉土，建立國家未來的調查官與環境、社會的連結。

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這次活動北部組從新北關渡出發，沿途經過桃園、新竹、苗栗、台中、彰化等地，安排參訪大潭發電廠、通霄發電廠、梧棲漁港等重要設施，並在台中梧棲漁港附近的「海角明珠」進行淨灘活動；南部組由高雄左營出發，沿途經過台南、嘉義、雲林、彰化等地，將參訪安平漁港與六輕裂解廠，並在台南安平漁港附近的「觀夕平臺」進行淨灘活動。兩組今天早上分別在副局長劉復興、黃義村帶領下，啟動旅程。

新聞稿提及，自行車挑戰活動對未經騎乘腳踏車專業訓練的學員而言，十分具有挑戰性，但調查班第58期學員在訓期中除培養專業知識外，更在開訓至今日復一日地以自律的精神鍛鍊體能，「一個人可以騎很快，一群人可以騎很遠」，他們將秉持訓練所的「團結」所風，互相扶持，共同完成這次挑戰。（編輯：張銘坤）1101227