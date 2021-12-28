用冷窖保存蔬菜 北科大為部落打造智慧農業冷鏈

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（中央社記者許秩維台北28日電）北科大團隊為新竹尖石鄉石磊部落打造智慧農業冷鏈，透過冷窖可保存高山蔬菜7到10天，搭配校友企業贊助的冷藏物流車，讓更多蔬菜可新鮮直送到消費者手上。

台北科技大學今天新聞稿指出，新竹縣尖石鄉石磊部落位處高海拔深山，常因颱風、霜雪、枯木過長或倒塌等原因壓毀電線造成斷電，加上電路設備維修耗時，導致有冰箱卻不一定有電，不利於蔬菜儲藏。

石磊部落耆老、泰雅族人羅慶郎表示，以前賣多少採多少，剩下的只能擱在田裡，但蔬菜一老化就賣不出去，因此損失很多；從前他的祖父獵了山豬，就找個山溝挖池塘，將山豬移除內臟後泡在水裡，經過一、兩週也不會腐壞，於是他向北科大提案，能否復興部落早期儲存食物的地窖。

北科大USR（大學社會責任）團隊毅然接下任務，師生選用環保、耐濕防腐的複合式建材，以水泥取代土牆，效法泰雅族的傳統智慧，導入冷冽山泉水循環來降溫，與部落合作搭建智慧冷窖，歷經半年完工，冷窖在沒有壓縮機和冷凝器的情況下，冬天可維持室溫攝氏7到10度。

羅慶郎提到，現在蔬菜採收後可以放進冷窖冷藏，效果真的很好，1000斤的蔬菜能保鮮長達7到10天，這樣就能多賣給需要的客戶，減少賣給中盤商的比例。

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北科大能源與冷凍空調工程系副教授李魁鵬指出，學校做的是一連串冷鏈，從蔬菜採摘開始就降低田間熱，再移入冷窖低溫保存，好讓運下山的時間更有彈性。

北科大校友企業邰利公司特地贊助冷藏物流車，北科大研究生林威騏指出，運輸是冷鏈的重要環節，一般低溫運輸車未安裝感測器，看不到冷藏設備是否失效，一旦氣溫升高，蔬菜品質就會下降，團隊則在冷藏物流車加裝溫溼度感應器，可持續觀察蔬菜在運輸過程的健康狀況。（編輯：陳政偉）1101228