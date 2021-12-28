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比照美國入境須完整接種？莊人祥：很多人會抗議

2021/12/28 16:53
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北28日電）國際疫情升溫，入境美國外籍旅客須完整接種2劑COVID-19疫苗，至於台灣是否考慮比照辦理，指揮中心發言人莊人祥說，若以接種疫苗限制國人進出，很多人都會抗議。

美國自11月8日起規定，所有外籍旅客須打完2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才可入境；另為防堵新變種病毒株Omicron，美國加強入境規定，搭機前篩檢從3天內縮至1天。

媒體今天在疫情記者會上提問，美國強化入境規定要打完疫苗才能入境，外界也關心台灣是否比照辦理。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥直言，若以打疫苗與否限制國人進出，「我想很多人會抗議。」

Omicron變異株肆虐，目前已有48例境外移入個案，媒體詢問是否會加強採檢措施。

莊人祥回應，不管是14+0、10+4或7+7方案，已有採檢6至7次，包括搭機前檢疫、入境採檢、3天後公費快篩、第7天快篩或是PCR檢驗，7+7則是第10天有公費快篩，第14天PCR採檢等，以及自主健康管理期間快篩。

另針對防疫計程車規定，莊人祥說，從集中檢疫場所返回居家檢疫處所，旅客在前1天採檢陰性才能搭上防疫計程車，且明年1月4日起也加強入境採檢規定，縮短採檢時間至起飛前2個日曆日，皆可減少防疫計程車染疫。

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莊人祥坦言，若計程車司機都要檢疫，可能沒這麼多防疫計程車可搭乘，故只要按照規定，載客期間有適當防護，載客後依規定清消，截至目前也沒有任何防疫計程車司機染疫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天，並建議5天隔離結束之後，和他人相處應配戴口罩5天。莊人祥說，對此會再了解，並列入專家會議討論。（編輯：陳政偉）1101228

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