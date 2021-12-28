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日本火山浮石阻礙漁船 農改場探尋再利用價值

2021/12/28 18:42（12/28 18:56 更新）
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日本小笠原群島海底火山浮石淤塞漁港阻礙漁船進出，漁業署28日召開會議討論浮石去化解決方案，將委託農改場試驗研究，看火山浮石是否可以成為土壤改良劑，助益植物或作物生長。（漁業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年12月28日
日本小笠原群島海底火山浮石淤塞漁港阻礙漁船進出，漁業署28日召開會議討論浮石去化解決方案，將委託農改場試驗研究，看火山浮石是否可以成為土壤改良劑，助益植物或作物生長。（漁業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年12月28日
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）日本小笠原群島海底火山浮石淤塞漁港阻礙漁船進出，根據統計，以新北市漁港撈起200噸最多。農委會漁業署今天表示，將由農改場先載回進行實驗，看未來是否能運用於植物生長。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，隨著洋流、季風引導，已於12月陸續擴散到台灣周邊海域或港口，漁業署為了解決浮石淤塞漁港阻礙漁船進出問題，今天召開會議邀請營建署、海委會、環保署、礦務局、農改場及各縣市政府等單位共商漁港浮石去化解決方案。

漁業署發布新聞稿指出，浮石是海底火山噴發後，經過海水急速冷卻的物質，內外充滿氣孔，質地比一般石頭輕，會漂浮於水面，因此會造成部分船隻作業時，引擎吸入大量浮石，導致船隻受損。

不過，由於浮石屬天然物質，並非全然無法利用，漁業署組長沈大焜告訴中央社記者，將委託農改場試驗研究，看火山浮石是否可以成為土壤改良劑，助益植物或作物生長。

根據漁業署統計，各漁港內撈起的浮石數量，以新北市200噸、基隆市30噸為大宗，其餘縣市漁港則為零星數量。（編輯：管中維）1101228

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