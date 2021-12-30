台科大成立在台國際校友會 助外籍畢業生交流

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台灣科技大學有感於畢業外籍生留台人數逐漸增加，特別成立台科大在台國際校友會，讓留台校友分享彼此在台灣的生活與工作經驗，將台灣當作第2個家。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月30日

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（中央社記者許秩維台北30日電）擁有全台最多外籍研究生的台科大，有感於外籍生畢業後留台人數漸增，因此成立在台國際校友會，讓留台校友分享彼此在台灣的生活與工作經驗，將台灣當作第2個家。

台灣科技大學校長顏家鈺今天透過新聞稿表示，台科大在國際化起步較早，這些年來外籍校友越來越多留在台灣，不僅在台灣學界找到教職，也受到大公司歡迎，台灣的企業對外籍生接受程度提高，也增加外籍生留台意願，在台灣人才短缺時，台科大的國際人才也為台灣補上人才缺口。

台科大國際長葉穎蓉指出，學校有近千名修讀學位的外籍生，多為研究生，以印尼最多，約超過半數，其次是越南、衣索比亞，還有來自泰國、東歐等27個國家，外籍生最熱門的修讀專業是工程相關領域，商管和電資領域也很受歡迎；此次成立在台國際校友會，吸引超過上百名外籍生參加。

擔任台科大首屆國際校友會會長的武德勝（Duc-Thang Vo）來自於越南，畢業於台科大化工所，目前擔任台科大工程學院專案助理教授。

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武德勝提到，之前留台的外籍生較少，近年來，越來越多外籍生留台工作，除了電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台；希望這個校友會讓大家能分享彼此在台灣的工作經驗和生活，互相幫助，也鼓勵更多外籍生留台工作。

已留台超過10年的武德勝也表示，從沒想過自己會在台灣待這麼長時間，甚至是留下來工作，是台科大改變了他的想法，讓他覺得在台灣是有發展的；校友會也希望鼓勵在台外籍校友多練習中文，能夠更融入台灣的職場環境和社會文化。（編輯：陳政偉）1101230