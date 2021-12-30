合歡山高山緊急醫療站 元旦起啟動至2/28

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花蓮縣衛生局每年整合轄內醫療資源，於雪季期間在合歡山設置高山緊急醫療站，提供攜帶式呼吸急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等設備，民國111年1月1日至2月28日期間每週末、連假期間將由4家醫院輪流上山駐站。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 110年12月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）因應冬季賞雪人潮，花蓮衛生局每年整合轄內醫療資源，雪季期間在合歡山設置高山緊急醫療站，民國111年1月1日起至2日28日期間每週末、假期都會有醫護人員於松雪樓駐點。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，合歡山距離花蓮最近的醫院需120分鐘車程，為即時提供緊急醫療服務，每年由花蓮北區4家醫院包括門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院及衛生福利部花蓮醫院共同執行假日雪季緊急醫療支援計劃，明年將邁入第15年。

朱家祥表示，醫療站設立於松雪樓，提供攜帶式呼吸急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等設備，自明年1月1日至2月28日期間每週末、連假期間由4家醫院輪流上山駐站，每梯次派駐1名醫師、2名資深護理師及1名具有緊急救護執照的救護車駕駛24小時輪班。

朱家祥指出，山區容易產生急性高山病、高山肺水腫或是最危急的高山腦水腫等症狀，經統計合歡山每年遊客人數達8萬人次，110年高山醫療站共服務355人次，其中有超過78%為高山症相關症況，其中2人經緊急處置後送至醫院治療。

朱家祥指出，非假日雖沒有醫護人員駐站，氧氣製造機等醫療設備仍會放置在松雪樓醫療站，若民眾有頭暈、無力、想吐等症狀，可至醫療站由工作人員協助使用氧氣供給面罩，改善不適症狀。

衛生局呼籲，高山環境多變，民眾上山前需評估身體狀況，有身體不適或心血管、高山症病史，出發前依醫囑按時服用藥物再出發。（編輯：陳仁華）1101230