台東發焚化廠回饋金 環保署：依既有法規辦理

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）台東縣焚化廠將於明年試營運，也規劃發放焚化廠回饋金補貼市民水電，但卻有民眾將抗爭與回饋金連結，環保署今天說，台東縣政府提供回饋金是依照既有法規辦理。

台東縣轄內垃圾長期仰賴外縣市協助處理，由於台東全縣掩埋場都已趨近飽和，台東縣政府為了解決轄內垃圾問題，經分析評估各項垃圾自主處理方案，台東縣縣長饒慶鈴日前親自公開宣示及與民眾充分溝通，決定啟用以既設公有焚化廠解決轄內垃圾問題，並將於明年試營運，同時規劃發放焚化廠回饋金以補貼市民水電。

不過，卻有民眾將部落抗爭與回饋金連結，企圖混淆民眾回饋金是因有抗爭所發，環保署今天發布新聞稿澄清，回饋金發放都是依照既有法令規劃辦理的。

環保署指出，民國83年8月20日就訂有焚化廠營運階段相關回饋金要點，名稱為「垃圾資源回收（焚化）廠營運階段提供回饋金要點」，提供地方政府依據地方制度法訂定自治條例或自治規則參考。

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因此，台東縣政府依實際需求訂定焚化廠營運階段提供回饋金自治法規，提供焚化廠所在地一定範圍回饋金，以提升回饋區域民眾生活環境品質，相關回饋金發放是依既有法令規劃辦理，與部落陳抗事件無關。

環保署也提到，台東縣政府針對成功鎮垃圾衛生掩埋場存續議題，已與都歷部落達成初步共識，由成功鎮公所協助都歷部落提出建設計畫，台東縣政府未來將全力協助爭取資源，推展地方經濟發展與建設。（編輯：陳政偉）1101230