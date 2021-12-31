國家講座主持人7學者獲選 人文及藝術類從缺

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（中央社記者陳至中台北31日電）學術界最高榮譽之一的國家講座主持人名錄日前揭曉，共7名學者獲選，其中「人文及藝術」類科連續2年從缺。獲獎者須辦理全國巡迴講座和跨校課程。

教育部於12月13日公告「第25屆國家講座主持人名冊」，社會科學類為台灣大學教授鄭伯壎；數學及自然類為台大教授邱勝賢、台大教授林依依；生物及醫農科學類為海洋大學教授張清風、中興大學教授楊長賢；工程及應用科學類為清華大學教授陳信龍、台大教授廖婉君。

上述得獎學者中，張清風和楊長賢是第2度獲獎，成為終生榮譽，未來不能再接受國家講座主持人的推薦或遴選。國家講座於86年設置至今，25屆共選出160名主持人，其中獲終生榮譽（2度獲選）有47人。

教育部表示，國家講座主持人必須具備中研院院士、曾獲教育部學術獎滿3年以上或其他相當的傑出貢獻，經各大學實質審核後提報推薦，再經教育部遴選，5個類科最多可各選出3人。

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今年（110年）有3類科各選出2人，社會科學類選出1人，人文及藝術類則從缺。這樣的比例和去年（109年）一致，人文及藝術是最常從缺的類科，從96年至今已有9次從缺。加上之前和社會科學未拆分時，則有10次從缺。

今年國家講座遴選程序有增加迴避條款，學術審議會委員如果與被推薦者曾有4親等以內血親、3親等以內姻親、曾為指導論文師生關係、任職同一單位、近2年為論文共同作者、近3年共同執行研究計畫等情況，投票時就須迴避。（編輯：陳政偉）1101231