打造天堂島嶼 綠島生態調查昆蟲229種植物400種

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發展綠島生態永續旅遊，東管處自2016年起進行生態紀錄，植物紀錄近400種，陸域昆蟲發現229種，包括新紀錄種115種，其中被列為保育類的碎斑硬象鼻蟲（圖）為綠島常見昆蟲之一。（東管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月3日

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）發展綠島生態永續旅遊，東管處自2016年起進行生態紀錄，植物紀錄近400種，陸域昆蟲發現229種，包括新紀錄種115種；憑藉這些獨特且多樣的生態資源，盼打造「綠島．天堂島嶼」目標。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布新聞資料表示，自2016年起持續進行海域潛點生態紀錄，為完善綠島特色生態資訊，於2020至2021年委託農業委員會特有生物研究保育中心執行陸域生態調查，針對陸域重點物種，包括植物、哺乳類、昆蟲、陸蟹與陸寄居蟹進行紀錄。

歷經近2年調查，成果相當豐碩。植物紀錄近400種，包括新紀錄種77種；陸蟹與陸寄居蟹紀錄19種，其中顯著表方蟹、攀爬種鬚蟹及毛足陸方蟹，均為綠島的新紀錄種；陸域昆蟲發現229種，包括新紀錄種115種；陸域哺乳類等則記錄17種，包含瀕臨絕種的台灣狐蝠；另外還有稀有保育類的津田氏大頭竹節蟲、蘭嶼大葉螽蟴及黃裳鳳蝶等。

調查過程中，發現許多有趣的生態現象，例如在綠島可見到6種各具形貌的象鼻蟲，其中以小圓斑球背象鼻蟲與碎斑硬象鼻蟲最常見，其多彩且規律的幾何外型，不僅時尚滿分，更能呈現生態多樣性的奧秘。

另外也記錄到島上動物的有趣行為，像是成年雄性山羌，利用樹幹將新長出的鹿角外層皮絨磨去；梅花鹿面對鏡頭時，小心翼翼探頭觀察的畫面。

東管處長林維玲今天接受媒體訪問表示，2年的調查中，除詳實記錄綠島陸域生態資源，也觀察到遍布全島的林投樹，不僅可於海岸防風定沙，更是綠島許多生物賴以維生的重要植物。林投葉片是津田氏大頭竹節蟲唯一食物與棲所，而椰子蟹及寄居蟹也會食用林投的果實。

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此外，透過整理歷年調查與累積資料，了解到目前陸蟹路殺關鍵路段－石朗至大白沙，目前也與特生中心共同構思試辦引導陸蟹穿越現有涵洞的計畫，以減少陸蟹路殺事件的發生。

綠島具有獨特且多樣的陸域生態資源，旅客不只可於海洋中優游，也可於山野中漫步；調查成果將作為後續民眾參與生態監測與發展生態旅遊的基礎，期望以打造「綠島．天堂島嶼」為目標，讓綠島成為人與自然共好的快樂天堂。（編輯：陳仁華）1110103