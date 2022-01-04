111年公費留考10/8筆試 3月底公告名額

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天公布111年公費留學考試日程，筆試測驗訂於10月8日舉行，12月3日、4日面試。各學門名額則預定在3月底公告。

110年公費留考合格報名人數僅352人，錄取141名，換算錄取率為40.05%，寫下歷史新高紀錄。教育部推測是受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，考生預期無法出國的心理，導致報名人數比去年少了約200人。

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111年公費留考日程今天公布，教育部發出新聞稿指出，預計6月底到7月中旬公告簡章，7月19日到8月2日開放網路報名，10月8日筆試，12月3日、4日面試，12月30日公告錄取榜單。

由於公費留考是為符合國家發展需求，每年設定的學門、研究領域都可能不同，並有許多配合政策的調整，例如近年配合「新南向政策」選送學生到新南向國家留學；以及配合「關鍵人才培育及延攬計畫」，鎖定6大核心戰略產業增加名額。相關資訊可參考「教育部公費留學考試報名系統」網站。（編輯：陳仁華）1110104