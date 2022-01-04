故宮南院2021「天光」無人機展演 獲世界首獎

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故宮南院4日表示，110年10月間全國首創「無人船、無人機與水舞水幕秀」海空聯合展演，2天演出吸引破萬民眾觀賞，演出影片參與第2屆國際群飛競賽，更榮獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎肯定。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）國立故宮博物院南院處今天表示，去年國慶假期「天光」無人機展演影片，參加第2屆國際群飛競賽，在全球214件作品中脫穎而出，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。

故宮南院今天發布新聞稿表示，去年10月9日、10日全國首創「無人船、無人機與水舞水幕秀」海空聯合展演，以「天光」為題，呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全世界共同對抗病毒，努力恢復正常生活劇情，2天表演吸引破萬民眾觀賞。

故宮南院處長彭子程接受中央社記者訪問說，委託執行活動的「台灣希望創新」團隊，去年底將演出影片送第2屆國際群飛競賽，從全球104個國家、214件作品中脫穎而出，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。

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彭子程說，國際群飛競賽由拉脫維亞無人機軟體公司SPH Engineering主辦，由歐洲、北美和拉丁美洲及亞洲無人機表演專業人士、3D動畫師等組成評審團，能獲首獎不簡單。

台灣希望創新公司總監李志清指出，無人機展演是科技、藝術、文化和創新整合，團隊以台灣自製的無人機軟硬體技術建構出MIT的無人機群飛展演，從第1場20架展演提升至今最多400架展演，希望不斷地用無人機點亮、彩繪台灣夜空。（編輯：郭諭儒）1110104