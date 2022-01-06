創校百年倒數 台南一中發表回憶篇影片

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（中央社記者張榮祥台南6日電）國立台南一中4月16日將迎來創校百年校慶，在倒數100天的今天，校方舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會，會中老、中、青三個世代一中人齊聚一堂，牽起一世紀情緣。

台南一中今天在特色課程展示廳啟動創校百年校慶百日倒數暨回憶篇影片發表會，老、中、青三個世代一中人齊聚一堂，符合台南一中「百年校園，築緣百年」標語，也顯現一中人情緣牽繫一世紀。

出席發表會最年長校友是1927年出生的郭坤榮，今年95歲，1945年自台南一中前身台南州立第二中學校畢業，就學時正值第二次世界大戰。郭坤榮長子郭育良1957年出生，美國霍普金斯大學醫學博士，也是台南一中第四屆校友傑出成就獎得主。外孫林澄蔚1987年出生，也是台南一中校友，祖孫三代各隔30年，剛好跨越一甲子。

屬於中生代校友廣泰科技董事長周泰隆回憶說，父親周清和是台南一中日治時期第五屆校友，創辦廣泰金屬工業股份有限公司，曾在二戰後聯絡校友籌組校友會，在現在的中正路設有校友會館，可惜二二八事件後關閉，僅開設約一年。

新生代一中人則有南一中學生聯合會會長陳亞昕、副會長李祐頡，代表學生自治新世代。

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台南一中同時邀請校友、前立法院長王金平啟動百日倒數，台南一中發布新聞稿指出，王金平甫獲日本授與最高等級「旭日大綬章」，不只拍攝百日倒數相片，也錄製影片祝福。

台南一中校長廖財固表示，台南一中教育多元，培育人才，校方將出版5冊一套特刊，完整述說一中人的故事。另邀請金曲歌王謝銘祐創作主題曲「南風」，並與校內社團共同舉辦2場演唱會，展現一中自由多元學風。（編輯：方沛清）1110106