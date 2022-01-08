屏東萬人可打第3劑 衛生局：疫苗充足快預約

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因應桃園機場群聚案擴大，嚴防COVID-19變異株Omicron入侵，中央宣布第3劑疫苗接種間隔縮短至12週，屏東縣衛生局8日呼籲，目前疫苗量充裕，請民眾踴躍施打。（取自潘孟安臉書）中央社記者李卉婷傳真 111年1月8日

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）桃園機場群聚案擴大，嚴防COVID-19變異株Omicron入侵，第3劑疫苗縮短間隔至12週，屏東縣衛生局統計，在1月15日前約有10876人符合第3劑施打資格，疫苗充足快預約。

屏東縣衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問指出，屏東統計1月15日前符合滿12週、可施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗約10876人，目前疫苗量充裕，中央定期依地方政府庫存量撥配疫苗，呼籲民眾踴躍施打。

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屏東縣政府鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，日前宣布5日至31日到各速打站及合約醫療院所成功施打第1或第2劑疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元超商禮券。只要接種就能領，沒有名額限制，若當天禮券已發完，也可依施打憑證補領。

屏東縣長潘孟安也在臉書發文，拜託還未施打第1、2劑的鄉親不要再等待，快去打增強免疫力。潘孟安說，防疫是每個人的事，務必一起提高疫苗覆蓋率。他也感謝所有防疫第1線夥伴，頂著壓力守護台灣。（編輯：郭諭儒）1110108