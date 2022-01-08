全國學生美術比賽 得獎作品展現社會關懷

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邁入第70個年頭的全國學生美術比賽8日下午在台北舉行頒獎典禮，教育部次長蔡清華（左4）出席，肯定獲獎學生展現社會關懷和批判精神。（台灣藝術教育館提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）國立台灣藝術教育館主辦的全國學生美術比賽，今天舉辦頒獎典禮，許多得獎作品展現社會關懷和批判，包括探討COVID-19疫情與疫苗議題、「鮭魚之亂」的消費者心理等。

今年邁入第70個年頭的全國學生美術比賽，約有5萬件作品參與，經過縣市初賽和決賽，最後選出101件特優作品，僅占總數的1.2%。

主辦單位指出，今年特優作品中，題材包含校園與日常感受、社會時事與環境議題，尤其這兩年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情改變人類生活模式，學生們紛紛以藝術創作手法，表達對疫情的感受。

新北市大觀國小學生寧采婕以「人類與地球的戰爭」，獲得水墨類國小高年級組特優，以水墨意象描繪出人類對疫苗的渴望。新竹縣竹北國中學生劉恩彤以分割畫面呈現醫護、病毒與社會氛圍，沉穩的色調、粗細變化的線條為她拿下版畫類國中美術班組特優。

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今年一家連鎖壽司店推出同名同音優惠，意外掀起全台改名熱潮的「鮭魚之亂」，基隆市安樂高中國中部學生葉沛蓉以幽默手法，呈現消費者「願者上鉤」的畫面，博君一笑之餘，也對社會現象提出省思。

全國學生美術比賽特優作品將於藝教館第1、2展覽廳展出到2月16日（星期一、除夕、大年初一除外）；後續將到台東、台中、高雄、基隆、金門等地巡迴，相關資訊可參考國立台灣藝術教育館網站。（編輯：陳政偉）1110108