消基會籲加強豬肉產地標示 萊劑單位應採ppb

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消基會11日舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布 豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布隨機採買18件豬肉檢驗21種乙型受體素結果，皆為未檢出，但有5件沒標示產地，呼籲政府應加強把關。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月11日

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）消基會今天表示，隨機採買18件豬肉檢驗21種乙型受體素，皆未檢出，但有5件沒標示產地，呼籲政府加強把關，並質疑殘留標準單位為ppm，經四捨五入有誤差值，應跟國際一樣採用ppb。

消基會今天召開「市售豬肉樣品檢測結果發布 豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，做出以上表示。

消基會消費者報導雜誌發行人胡峰賓說，去年9、10月，消基會在六都採買18件豬肉，6件為來自涮涮鍋餐廳的簡易包裝、3件為透過網路購買的包裝樣品、9件在實體購買（散裝、包裝皆有），進行21種乙型受體素（瘦肉精）檢驗，儀器偵測極限為0.001ppm，結果都未檢出。

他並說，但是有5件沒有標示產地，1件沒有標示廠商資訊，不符合「食品安全衛生管理法」第22條規定，可依同法第47條第1款第8項處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰等懲處，呼籲政府加強把關。

消基會董事長黃怡騰說，原本希望能買到進口豬肉，但是根據豬肉儀表板公布資訊顯示，去年1到10月，美國豬肉已進口約1800公噸、其他可食部位（豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）2000公噸，採樣時，卻在市面上都找不到。

他接著說，農委會告知進口肉多是進入加工品區，所以可能製成香腸、丸子、肉鬆等，更顯落實產地標示很重要，且豬肉萊劑標示仍有改進必要。

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台北醫學大學教授、消基會副檢驗長麥富德說明，國內既然要跟國際接軌，對於國際食品法典委員會有訂定萊克多巴胺（瘦肉精的一種）殘留標準，政府採用的單位是ppm，消基會呼籲應跟進國際、做調整。

他說，因為國內採用ppm，會出現誤差，國際的不合格案例，在國內有可能變成合格。舉例來說，國內關於豬肝的萊劑殘留標準為0.04ppm為例，如果檢出0.044ppm，在小數點後第3位數四捨五入後，會變成0.04ppm，可判定為合格；若採行國際的單位ppb，則是44ppb、不合格。（編輯：陳政偉）1110111