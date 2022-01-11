英NGO控扣留漁工薪資 漁業署：非台人經營外籍船

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）漁業署今天表示，去年10月接獲英國環境正義基金會（EJF）函送報告指控Wasana NO.66漁船經營者疑有扣留漁工薪資等情事，經查確認為斯里蘭卡籍漁船，且非由台灣人經營。

農委會漁業署今天發布以上新聞資訊澄清。

漁業署說明，英國環境正義基金會質疑Wasana NO.66漁船經營者涉及強迫勞動的情事，包含扣留船員薪資、船員僱用期間疑有遭受簽約時妨礙漁工確認內容、被要求支付保證金、被迫做義務外的工作、肢體及言語暴力、不適當食物及飲水、休息時數不足等。

漁業署說，接獲上述報告及指控內容後，就展開調查，發現這艘漁船之前為台灣人投資經營的巴拿馬籍漁船，原船名為Chun Kuo 66（中國66號），已於108年1月間出售並廢止原投資經營許可，船籍目前登記在斯里蘭卡。

漁業署並說，也比對英國環境正義基金會提供的資料，受訪船員被僱用時間是108年9月至109年11月，這期間已非由台灣人經營投資，且從108年迄今，這艘漁船未曾進入台灣港口。

漁業署重申，Wasana NO.66漁船非台灣管轄，也不是台灣人投資經營，又從未停靠台灣港口，但是基於維護外籍船員勞權立場，已請外交部轉知所屬船籍國斯里蘭卡進行檢查。（編輯：陳政偉）1110111