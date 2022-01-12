高師大攜手企業 獎助越南學生進修推動新南向

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國立高雄師範大學12日舉行記者會，宣布與越南台商、在地企業及基金會等共19家企業機構簽署合作契約，自111學年度起每家企業等將各贊助2名越南籍學生到高師大進修，盼培育優良師資及企業人才。中央社記者曾以寧攝 111年1月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高師大今天與19家越南台商、在地企業等簽署合作契約，自111學年度起供越南優秀學生每學期1000美元獎學金、共38個名額，盼鼓勵越南學生到高師大進修，推動高教新南向。

國立高雄師範大學今天召開與越南台商、在地企業及基金會等共19家企業機構簽署合作契約記者會，自111學年度起每家企業等將各贊助2名越南籍學生到高師大進修，盼培育優良師資及企業人才。

高師大說明，受獎學生由越南學校推薦，經審核成績符合條件，獎學金領取年限為大學部4年、研究生2年、博士生3年，每學期可領1000美元生活補助獎學金，盼鼓勵越南學生到高師大進修、參加師資培育相關課程。

高師大校長吳連賞致詞表示，高師大積極推展新南向業務，長期與胡志明市師範大學等校有雙聯學位、科普發展計畫等密切交流與合作，並且工業科技教育、工業設計等科系也會到越南實習，已有多名學生畢業後到越南就業。

吳連賞指出，高師大目前約有30名越南籍學生，透過獎學金挹注，明年起應可帶動非常好擴散效應，促進更多越南學生到高師大就學。

他也盼高師大能培育對越南社會有所貢獻的人才，將高師大多年在教育方面的深耕成果，扎根於越南，擴大高教輸出成果，創造新南向重要價值。

協辦計畫的越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉表示，高師大在培育優秀教育人才的實力有目共睹，此次計畫是提供在高師大或將來將赴高師大就讀的越南優秀學生生活補助獎學金，為越南培育更多人才的同時，也提升拓展台、越關係。

外交部南部辦事處長沈正宗到場指出，教育是任何國家進步的基礎，台灣因為父母非常重視教育，才有今天的發展成果，輸出教育人才培育別具意義。

沈正宗表示，在政府新南向政策推動下，目前越南在台的留學生已從2015年的4000人，成長到2020年的1萬7000人，盼透過這個計畫合作備忘錄，能持續加乘台越教育文化交流。（編輯：戴光育）1110112