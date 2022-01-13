高屏澎東血庫告急 A型血庫存僅剩2.8天最缺

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）農曆年前用血量增，但近期因天冷等因素捐血減少，高雄捐血中心表示，高屏澎東地區血庫告急，整體庫存僅剩3.6天，尤其A型血庫存只有2.8天最緊急，若無法改善，恐影響醫院供血。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏接受中央社記者訪問表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾出門捐血意願降低，捐血量減少，主動到捐血室捐血者減少2成，但醫院用血量卻提升1成。

楊贛屏說，每年農曆年前，醫院開刀數量增加，用血量多，更容易發生血源短缺的狀況，加上近日天氣轉冷，捐血人數相形減少，更加跟不上醫院用血需求。

高雄捐血中心血庫供應高雄、屏東、澎湖、台東等地，主要用血集中在高、屏地區占逾90%。據高雄捐血中心統計，到今天為止，整體血庫存量僅剩3.6天，其中A型血液僅剩2.8天最緊急，另B型和O型剩3.8天，AB型剩4.6天狀況好些。

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楊贛屏表示，一般庫存至少希望要有7天到10天，尤其農曆年前，因過年期間捐血的人較少，因此希望年前至少有10天庫存，但現在不僅距離庫存目標遙遠，甚至恐怕連目前的醫院需求都無法因應。

楊贛屏說，若再無法改善，只能減少供血給醫院，但盡量不希望如此，捐血中心陸續有舉辦捐血活動，捐血車也持續巡迴，希望民眾不畏天寒踴躍出門，挽袖捐血救人。（編輯：陳仁華）1110113