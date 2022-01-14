台商回流用地中埔園區 第二次環評初審又卡關

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因應台商回流的中埔產業園區開發案，行政院環境保護署14日召開第二次環評初審，考量位處嘉南平原地下水補注地質敏感區，環評委員要求經濟部3月底前，依法補正地質調查與地質安全評估等資料後再審。中央社記者楊淑閔攝 111年1月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）因應台商回流的中埔產業園區開發案今天第二次環評初審，考量位處嘉南平原地下水補注地質敏感區，環評委員要求經濟部3月底前，依法補正地質調查與地質安全評估等資料再審。

行政院環境保護署召開「中埔產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第二次審查會議，這是因應台商回流用地需求的5大開發方案之一。

開發單位經濟部報告書上說明，園區東以中埔（和睦地區）都市計畫區為界，南以公館排水治理計畫用地範圍線、公館滯洪池及赤蘭溪河川區域為界，西以完整台糖土地範圍為界，北以八掌溪河川區域為界，面積約67.61公頃（原67.63公頃）。

會中，環評委員對於園區開發仍有數項意見，要求經濟部必須在3月31日前補正數項資料後再審，相關資料包含多個面向。

環評委員除要求經濟部補充園區引進產業規劃，並明確說明中埔產業園區與鄰近的水上園區相關規劃及引進產業的差異性。

考量園區基地位在嘉南平原地下水補注地質敏感區，環評委員要求經濟部應依地質法規定提出「基地地質調查與地質安全評估」，並補充地質鑽探資料，據以提出減輕措施。也要檢討水域生態監測計畫合理性，評估在基地上、下游增加監測地點。

針對中埔產業園區與水上園區的危害性化學物質運作量總量，必須合併推估健康風險，且承諾合併登錄並申報危害性化學物質運作量，提出未來進駐廠商的製程及排放量的運作管控及查核機制。

評估追蹤及滾動檢討產業進駐情形及廢棄物處理量能變化，考量規劃設置事業廢棄物處理/再利用及最終處置設施。

另依保育類物種（如環頸雉、黑翅鳶）的棲地特性，強化保育作為、評估棲地營造區位、檢視規劃期程。依生態調查資料檢核植栽計畫樹種的適宜性，評估植栽以適合當地的原生種為限。

還有，補正檢核空氣污染物排放量增量抵換措施、抵換量計算的合理性，並提出具體管理及查核方式；評估降低施工期間裸露區域的最大面積。

同時補充溫室氣體增量抵換措施的詳細規劃內容（含太陽光電設備發電量的推估），強化說明具體節能減碳規劃及達成效率，評估成立工作平台檢核抵換成果等。（編輯：管中維）1110114