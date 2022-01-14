爭取支持台鐵公司化 王國材聽工會心聲

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部已完成國營台鐵公司組織條例初稿，交通部長王國材為爭取工會支持，將聽工會各分會心聲，今天首站到基隆分會，工會關心安全、福利待遇及政策負擔等問題。

交通部發布新聞稿表示，王國材今天啟動拜訪台鐵工會各地分會行程，在交通部主秘黃荷婷、台鐵局長杜微陪同下，首站到基隆分會，與台鐵工會理事長陳世杰、秘書長張文正及基隆分會理事長游東巡等人座談，傾聽同仁建議，並討論台鐵改革與未來方向。

工會關注安全、老車汰換、人力福利待遇、服制裝備品質、營運定位、政策負擔等議題，工會認為，安全最重要，另政策性的虧損應在公司化前解決，不能讓公司一開張就背債務。

王國材回應，對工會的建議，會請有關單位研議，他重申，改變是為了要更好，期盼能藉由落實台鐵改革，一起提升台鐵同仁工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌。

交通部表示，目前已優先推動台鐵安全改革，透過人、車、路三面向檢視，持續進行工地安全強化、風險路段改善、軌道安全提升，並強化組織橫向聯繫、召開高階技術會報，建置安全管理系統，以及激勵機制等改革作為。

交通部也將推動完成鐵路法優先法案修正，就國營鐵路資產活化進行鬆綁，目前已排入立法院審議。

交通部期盼能透過台鐵安全改革與組織轉型，使台鐵員工更能安心、專心於工作及安定生活，持續提供民眾安全、準時的基本運輸服務。（編輯：唐聲揚）1110114