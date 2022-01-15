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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

1922重開放預約第3劑 半小時逾10萬人完成

2022/1/15 11:30（1/15 11:53 更新）
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國內COVID-19本土疫情升溫，不少民眾15日上午前往台大醫學院體育館，捲起䄂子接種疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
國內COVID-19本土疫情升溫，不少民眾15日上午前往台大醫學院體育館，捲起䄂子接種疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
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（中央社記者梁珮綺台北15日電）疫情升溫，指揮中心今天上午10時起重新開放1922公費疫苗預約平台供民眾預約第3劑COVID-19疫苗，17日起開打。關貿公司表示，平台營運順暢，前30分鐘有近76萬人造訪、逾10萬人完成預約。

中央流行疫情指揮中心重新開放1922公費疫苗預約平台，採不同年齡分流預約，符合接種對象為去年10月31日前完整接種2劑疫苗、且間隔12週，滿18歲（2004年1月23日當日或之前出生）的民眾。

負責平台營運的關貿公司上午發布新聞稿指出，平台營運順暢，前30分鐘有近76萬人造訪、逾10萬人完成預約，系統最高峰流量在10時01分，第一分鐘有42萬人次流量，整體預約作業順利。

關貿公司表示，有媒體提及平台出現當機狀況，查詢後並無此事。為維持平台營運穩定，部分民眾暫時被排入等候室等候，待先前進入的民眾完成後，陸續消化剩餘流量，很快就能預約。

由於許多未符資格民眾登入平台，造成平台瞬間龐大流量，關貿公司提醒，民眾可先確認自己是否符合資格，再上線預約。（編輯：黃瑞弘）1110115

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1922疫苗預約平台15日上午10時開放 分流時間、注意事項一次看
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