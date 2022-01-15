信誼兒童動畫獎 偏鄉學生訴遠距斷線甘苦獲特優

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第13屆信誼兒童動畫獎15日在台北舉行頒獎典禮，台東縣海端鄉加拿國小學生以COVID-19疫情期間的遠距上課為主題拍攝作品「斷線」，獲得兒童組特優。中央社記者陳至中攝 111年1月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）第13屆信誼兒童動畫獎今天在台北頒獎，台東加拿國小黃珮瑄、邱晨欣以COVID-19疫情期間的遠距上課為主題，幽默逗趣的作品「斷線」，獲得兒童組特優。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，全台灣學生都經歷一段遠距上課時期，對偏鄉學生來說，受到電腦設備、網路頻寬的限制更為明顯，台東加拿國小黃珮瑄、邱晨欣就以此為主題創作「斷線」拿下特優。

黃珮瑄、邱晨欣以及指導老師林鳳如今天接受媒體聯訪時提到，部落的訊號比較弱，上課時隨時會斷線，經過多次嘗試，發現住家外電線桿下的訊號最強。所以一到上課時段，學生都會把桌椅搬出家門，聚在電線桿下面上網，形成有趣的畫面。

「斷線」不只是描述網路狀況，也包含了網路時好時壞下，人們理智上的斷線，但在兒童天真樂觀的角度下，變成有趣幽默的題材。老師們為了讓課程順利，即便是遠距教學，還是得常跑到學生家裡看看狀況，不管是網路問題還是設備不熟悉，都要設法幫忙解決。

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另一部兒童組特優作品「米香的報恩」，由阿尼馬動畫工作室的教師張淑滿與7名1到4年級的學生分工完成。在故事發想初期，他們本想實際體驗攤車，卻因疫情無法成行，改在線上觀看爆米香影片，進而分工創作，再把故事串在一起，讓學生獲得一次特別的網路合作體驗。

信誼基金會董事長張杏如表示，這一屆兒童組徵獎受到疫情影響，特別是國小為了防疫而停課，對於需要團隊合作拍攝的動畫是一大考驗。但熱情的小導演和老師們，在防疫中仍堅持創作，多部作品描繪防疫生活，述說屬於這個世代的共同回憶，從學童們口中說來，多了幾分天真的童趣。（編輯：陳政偉）1110115