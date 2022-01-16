看好台灣防疫實力與市場 餐飲業新竹展店不停歇

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（中央社記者余曉涵台北16日電）雖然國內COVID-19疫情再起，不過不少餐飲業者仍看好台灣餐飲市場及防疫實力，仍持續展店不停歇，近期鎖定新竹餐飲市場，紛紛進駐新百貨商場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，雖然疫情起起伏伏，不過不少餐飲業者仍積極展店，看好台灣餐飲市場。

饗賓餐旅集團發布新聞稿表示，進入2022年的展店不停歇，並且旗下5個品牌一起進駐同一商場，14日起旭集、果然匯、小福利火鍋會所、開飯、饗泰多竹北遠百店試營運，20日將正式開幕。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，遠東百貨竹北店是新竹縣第1座大型、多功能的百貨商場，饗賓十分看好竹科新貴聚集地「竹北」的消費力和遠百竹北店的地理優勢，首次打破以往的展店模式，以5個品牌聯手同步進駐同一商場，其中，旭集、果然匯、小福利火鍋會所3個Buffet品牌更是第1次在新竹開設分店，5個品牌共近千坪，投資近新台幣3億元，全力提供新竹消費者更高價值、更優質的用餐體驗，預估可創造約6億元以上的年營業額。

陳毅航也指出，2021年疫情重創餐飲業，雖然現今疫情尚未終結，但台灣具有很強大的防疫能量，是全世界最安全的國家，饗賓長期看好台灣餐飲巿場。

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除了饗賓餐旅集團外，乾杯集團也鎖定新竹縣第1座百貨商場「遠東百貨竹北店」，引進「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」2大品牌進駐，有望為集團挹注亮眼營收，且乾杯集團今年海內外拓點雙箭齊發，展店目標上看15家，截至目前共57家分店，其中台灣37家、中國大陸20家，審慎觀望疫情發展下，持續追求集團營收穩健成長。

瓦城泰統集團也宣布旗下的時時香也將進駐遠東百貨竹北店，並且推出限定菜品蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯、薑絲大腸炒豬肚。（編輯：陳仁華）1110116