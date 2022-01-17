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高中免試入學簡章公告 20.7萬名額創9年新低

2022/1/17 12:10
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（中央社記者許秩維台北17日電）111學年度高級中等學校免試入學招生簡章今天公告，預計提供20萬7142個名額，各就學區免試名額皆占核定總招生名額的85%以上，但整體免試名額則創近9年新低。

教育部今天發布新聞稿指出，為持續推動高中免試入學制度，讓學生有「量足、質優、多元化」的就學機會可適性選擇，因此提供分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、試辦學習區完全免試入學及免試獨招（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

111學年度高級中等學校免試入學招生簡章於今天公告，預計6月23日開放個人序位查詢和志願選填，7月12日放榜；免試入學總名額共20萬7142名，占核定招生總名額91.35%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」的政策目標，以基北區、中投區、高雄區名額較多。

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教育部指出，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校）學生的就學權益，111學年度延續110學年度作法，由台商子女學校依學生戶籍，向戶籍所在地就學區辦理集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業。

為輔導學生適性入學，使學生熟悉所在就學區的超額比序項目積分採計方式，各區免試入學委員會也建置「志願選填試探與輔導系統」，透過1月及4月的二階段志願模擬選填，搭配適性入學宣導網站，便於師生和家長共同討論，協助學生瞭解志願校科，選擇最適合自己的升學進路。（編輯：陳仁華）1110117

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